İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün gerçekleştirilen "Fon Bilgilendirme Toplantısı"na ilişkin, "Bekledik Sayın Adalet Bakanı'ndan bu çeteyi, şu örgütü bize bir açıklasın. Şu örgütte kimler var?" dedi.

Çömez, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün düzenlediği basın toplantısını eleştirdi.

İktidarın toplumu ikna etmeye çalıştığını ileri süren Çömez, Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarına yönelik eleştirilerde bulundu. "Bu 11 toplantının bir kısmına fon örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle içeride olan kimi isimler katıldı." diyen Çömez, söz konusu kişilerin "fon vurgunuyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda" bilgiler verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu ileri süren Çömez, "Sayın Cevdet Yılmaz dedi ki 'yurt dışına kaçırılan para 12 milyar lira.' Sayın Adalet Bakanı dedi ki, '13 milyar lira.' Burada, birbirleri arasındaki bu çelişki çok net bir şekilde ortaya çıktı." diye konuştu.

Gürlek'in dünkü toplantıda şüpheli ve tutuklu sayılarına dair çok sayıda rakam verdiğini belirten Çömez, şunları söyledi:

"Bekledik Sayın Adalet Bakanı'ndan bu çeteyi, şu örgütü bize bir açıklasın. Şu örgütte kimler var? Kendisi, 'hiyerarşik, sistemli ve işbirliği içerisinde çalışan bir örgüt var' demişti. Yine 'finans bürokrasisi, manipülasyon yapan kişiler ve medya arasında bir işbirliği var' dedi. 'Rüşvet yoluyla denetim mekanizmasını etkisizleştirdiler' dedi. Örgütün faaliyetlerini, nasıl çalıştığını bize tek tek anlattı ve bu şebekenin nerelere kadar nüfuz ettiğini söyledi. Fakat 71 gün sonra yapılan o basın toplantısında bu örgütün yöneticisi kim, ne zamandan beri faaliyet gösteriyor, nerelerde faaliyet gösteriyor, arkasındaki siyaset kurumu ve bu kurumdakiler kim, örgütü alan açan hangi bürokratlar var? Medyadaki uzantıları, rüşvet çarkı nasıl çalışıyor? Bunlardan hiç bahsetmedi."

Bakan Şimşek'in açıklamalarını da eleştiren Çömez, fon piyasalarındaki olağanüstülükleri tespit etmek için geçmişten beri yapay zeka destekli bir sistem kullanıldığını anlattı. Bu sistemin geçen sürede çeşitli defalar uyarılar verdiğini söyleyen Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve partisinin de fon soruşturmasındaki iddialara ilişkin 1 yıldır uyarılarda bulunduğunu kaydetti.