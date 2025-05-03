İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

İYİ Partili Mehmet Aslan\'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından siyasetçilerden taziye mesajları gelirken, İYİ Partili Mehmet Aslan'ın ''Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını'' şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

03.05.2025 18:11
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Önder'in vefat haberi başta siyasi çevreler olmak üzere tüm kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

"TAM TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNDE ALLAH ALDI CANINI"

Önder'in ölümünün ardından birçok siyasetçi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Bunlar arasında en dikkat çeken ise İYİ Parti üyesi Mehmet Aslan'ın paylaşımı oldu. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

Kısa sürede gündem olan paylaşım büyük tepki çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Yazıklar olsun sana...
  • Terbiyesiz...
  • Nasıl saf bir kötülük, nasıl berbat bir dil bu...
  • Sana diyecek söz bulamıyorum çok kötü bir insansın...
  • Bütün mesele insan olmak...
  • Bu nasıl bir terbiyesizlik...
  • Kardeş kutsal olan o dediğin gün değil insanlıktır diyeceğim de kapalısınız...

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Son Dakika Politika İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    ölene saygın olmalı o bir barış elçisi.ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.DEĞERLİ BİR BARIŞ ELÇİSİ.ONU RAHMETLE ANACAĞIZ.ADIYAMANIN GURURU .SENİ ÇOK SEVİYORUZ.SENİ HER ZAMAN RAHMET VE MİNNETLE ANACAĞIZ. 127 124 Yanıtla
  • mesut:
    Helal Olsun. Şehitlerimizi Ruhu Şaad olsun 154 74 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    seversin sevmezsin ama bir ölünün arkasından bile kötü konuşmak. ne insanliga ne adamlige hiç bişeye sığmaz. hiçbisey olmasaniz bile insan olun 136 86 Yanıtla
  • Halis demir:
    Siz Türk deyilsiniz Türk Kürt kardeşdir size rağmen bu ülkeyi beraber savunacağız. 161 40 Yanıtla
  • Hakan as :
    Irkçılık yapan kaybeder 116 79 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Sırrı Süreyya Önder; Türk'ün de kürdün de sevdiği bir adamdı.Sevmese bile vefat eden bir insanın arkasından böyle bir paylaşım yapılmaz.Kaybeden sen oldun Mehmet Aslan ?? 98 73 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    işte bunun gibiler sözde vatansever ve ülkücü keşke sende Sıtkı Süreyya Önder abimiz gibi biri olsaydın ama seven ve senin gibiler yüzünden bu ülkede barış olmuyor ama şunu bilin bu barış bu güzel ülkeme gelecek hemde siz istemesenizde gelecek ?? 51 76 Yanıtla
  • buhaltii:
    seni doğuranın 48 59 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    ölüye saygısı olmayan asla saygı beklemesin yazıklar olsun 59 42 Yanıtla
  • Murat Zor:
    ölünce ırkını sormayacaklar. 57 12 Yanıtla
  • Feridun Yapıcı:
    bu adamın Türkiye ne faydası olmuş veya bu güne kadar nasıl bir faydası olmuş bilen varmı 17 22 Yanıtla
  • Deniz Sezer:
    allah rahmet eylesin tek sıkıntı parti yanlıştı güzel insan mekanın cennet olsun böyle insanlar bu ülkeyi nadir gelir o yüzden ölüyorlar zaten 17 11 Yanıtla
  • nesha512:
    Ölmüş birine saygısı olmayandan ne beklenir. 18 8 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    önemli olan insan olabilmek ,Burak turkculugu kürtcülugu bir insan olalım önce...memlekette turkcu Kürtçü diye binlerce cana sebep olanlarin yatacak yeri yok bu ülke hepimizin 13 3 Yanıtla
  • İhsan Altun:
    Pavyoncunun oğlu neyi belirsiz sırrı kurt değildi Türkmen idi yiğit delikanliydi 7 6 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    herkes fikrini söylemiş bu ülkede halk olarak kürt ile türkün bir sorunu yok sorunu baştakiler çıkartıyor siyasi emelleri için de milleti kullanıyorlar baska da birsey yok 11 0 Yanıtla
  • Tuncay Kucuk:
    Yazıklar olsun ölene bile saygı yok Acaba siz saygıyı hak ediyor musunuz bence asla 5 4 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    şekil var karekter yok , bu yüzden Kürtler hiçbir zaman senin gibi faşistlere güvenmiyor , Buda sana dert olsun 1 7 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Diline sağlık ADAM 1 4 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    larektersiz insanlar topluluğu ne olacak başka etraf zaten çakma Türk çü ve din giden geçilmiyor menfeat dünyası olmuş 1 2 Yanıtla
  • cevat5634:
    kumarhaneci nin çocuğu vekil olursa boyle kunuşur tabi ne beklersin o cocuktan 3 0 Yanıtla
  • arif oruc:
    Sevdiğim bir şahsiyettir.Ama bildiğim kadarıyla anasıda babasıda Türk’tür. 1 1 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    Siyaseti beni ilgilendirmez.İyi bir yönetmen ve komik bir insandı.En azından içimizdeki bir çok siyasetçi ve insana göre daha sevecendi.Ne ak partili gördük kirli iş yapan ,ne MHP Li gördük mafya ve kaçakçılığa bulaşan.Siyasetinde dürüst olanı lazım.Bu adam en azıdan öyleydi. 1 0 Yanıtla
  • murat4455:
    Çatalca müftüsü denen şerefsizin bu konudaki düşüncesi nedir acaba? 0 1 Yanıtla
  • Kemal:
    goduumun itnesi adam gibi taziye de bulunsana, ne gerek var bu laflara. 1 0 Yanıtla
  • Yılmaz Yıldırım:
    m.u{60f8835 VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 0 0 Yanıtla
  • Kanuni Süleyman:
    sen türk değil türkçüsün ayıransın ayırtansın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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