İYİ Partili Mehmet Aslan\'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

Muzaffer Matlı:

işte bunun gibiler sözde vatansever ve ülkücü keşke sende Sıtkı Süreyya Önder abimiz gibi biri olsaydın ama seven ve senin gibiler yüzünden bu ülkede barış olmuyor ama şunu bilin bu barış bu güzel ülkeme gelecek hemde siz istemesenizde gelecek ??