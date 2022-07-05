İYİ Partili Örs: "(Çay Kanunu Teklifi) Teklif bu haliyle çay kanunu değil, çayı bitirme kanunu"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Çay Kanunu Teklifi ile ilgili "Teklif bu haliyle çay kanunu değil, çayı bitirme kanunu." değerlendirmesinde bulundu.

Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, stratejik bir kurum olan ÇAYKUR'un 2017'den beri zarar ettiğini, 5 yıldaki zararın 2,6 milyar lirayı aştığını iddia etti. ÇAYKUR'un AK Parti döneminde kötü idare edildiğini öne süren Örs, siyasetin bu kurumdan elini çekmesini istedi.

Örs, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Çay Kanunu Teklifi'ni de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu teklifte taban fiyat yoktur. Bu teklifte kota ve kontenjan uygulamalarının kaldırılmasına dair bir düzenleme yoktur. Bu teklifte üreticinin en büyük beklentisi olan, 'açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına' ilişkin bir düzenleme yoktur.

Bu teklifle ÇAYKUR yok sayılmakta, hatta gözden çıkarılmaktadır ve teklif çay üreticilerine yönelik ağır idari yaptırım ve para cezaları öngörmektedir. Kanun teklifi bu haliyle çay kanunu değil, çayı bitirme kanunu. Bu nedenle kanun teklifi yeniden hazırlanmalı, yeniden yazılmalı; yeni yasama döneminde açık, şeffaf, çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metin olarak yüce Meclisin gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir." - İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Çay Kanunu Teklifi ile ilgili "Teklif bu haliyle çay kanunu değil, çayı bitirme kanunu." değerlendirmesinde bulundu.

Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, stratejik bir kurum olan ÇAYKUR'un 2017'den beri zarar ettiğini, 5 yıldaki zararın 2,6 milyar lirayı aştığını iddia etti. ÇAYKUR'un AK Parti döneminde kötü idare edildiğini öne süren Örs, siyasetin bu kurumdan elini çekmesini istedi.

Örs, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Çay Kanunu Teklifi'ni de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu teklifte taban fiyat yoktur. Bu teklifte kota ve kontenjan uygulamalarının kaldırılmasına dair bir düzenleme yoktur. Bu teklifte üreticinin en büyük beklentisi olan, 'açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına' ilişkin bir düzenleme yoktur.

Bu teklifle ÇAYKUR yok sayılmakta, hatta gözden çıkarılmaktadır ve teklif çay üreticilerine yönelik ağır idari yaptırım ve para cezaları öngörmektedir. Kanun teklifi bu haliyle çay kanunu değil, çayı bitirme kanunu. Bu nedenle kanun teklifi yeniden hazırlanmalı, yeniden yazılmalı; yeni yasama döneminde açık, şeffaf, çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metin olarak yüce Meclisin gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir."