İyilik kazandı, o fotoğrafın kahramanları dünya evine girdi - Son Dakika
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İyilik kazandı, o fotoğrafın kahramanları dünya evine girdi

11.06.2022 17:56
İyilik kazandı, o fotoğrafın kahramanları dünya evine girdi

Bursa'da sağanak yağmur altında tekerlekli sadalyesini iten erkek arkadaşıyla birlikte giderken İHA muhabiri tarafından fotoğrafları çekilen ve sonrasında hayatları değişen eski AK Parti Bursa milletvekili Bennur Karaburun ile Samet Ateş dünya evine girdi.

Bursa'da sağanak yağmur altında tekerlekli sadalyesini iten erkek arkadaşıyla birlikte giderken İHA muhabiri tarafından fotoğrafları çekilen ve sonrasında hayatları değişen eski AK Parti Bursa milletvekili Bennur Karaburun ile Samet Ateş dünya evine girdi. İyiliğin fotoğrafı olarak akıllara kazınan fotoğraf karesinin iki kahramanın nikah akitlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şahitlik etti.

Türkiye onları engelli arabasıyla yağmur altında kalan bir kadın ve ona şemsiye tutan bir erkeğin bulunduğu fotoğraf karesiyle tanımıştı. Azmi ile tüm Türkiye'nin takdirini toplayan ve 26. dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği yapan Bennur Karaburun 9 sene sonra kendisine şemsiye tutan arkadaşı ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Bennur Karaburun ve Samet Ateş'i, 2013 yılında Bursa'da İhlas Haber Ajansı muhabirinin çektiği fotoğrafla tüm Türkiye tanımıştı. Yağmur altında akülü arabasıyla kalan Karaburun'a arkadaşı Samet Ateş şemsiye tutup yağmurdan korumaya çalışırken verdiği görüntü tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.

Azmi ve çalışkanlığıyla ön plana çıkan Karaburun 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atıldı. Aynı dönem Samet Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıl arkadaş olan çift 9 Mayıs 2022 tarihinde nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini İçişleri Bakanı Süyelman Soylu taktı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı. Samet Ateş'in kendisini uzun süredir ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ben engelli olduğum için onu mutsuz edeceğimi düşündüm ve cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

Çiftin nikah merasimine nikah şahitliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Vildan Yavuz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bakan danışmanı Harun Akın, çok sayıda protokol üyeleri ve birçok davetli katıldı. Karaburun o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bennur Karaburun, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İyilik kazandı, o fotoğrafın kahramanları dünya evine girdi - Son Dakika

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