İzlanda'da Halla Tomasdottir cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı - Son Dakika
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Politika

İzlanda'da Halla Tomasdottir cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

İzlanda'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Halla Tomasdottir kazandı. Ülkede yapılan seçimlerde Tomasdottir, oyların yüzde 34'ünü alarak birinci oldu. Tomasdottir, 55 yaşında ve 4 yıl boyunca İzlanda'yı yönetecek.

02.06.2024 14:40
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İzlanda'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Halla Tomasdottir kazandı.

İzlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Ülkede dün yerel saatle 09.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı resmi olmayan sonuçlara göre iş insanı Halla Tomasdottir oldu. Tomasdottir, nüfusu 383 bin 726, seçmen sayısı ise 266 bin 935 olan ülkede oyların yüzde 34'ünü alarak sandıktan 1. çıktı. Tomasdottir'in en yakın rakibi eski başbakan Katrin Jakobsdottir ise yüzde 24 oy aldı.

İskandinav ülkesi İzlanda'yı 4 yıl boyunca yönetecek 55 yaşındaki Tomasdottir, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra görevi şu anki Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson'dan devralacak.

Eski İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için 5 Nisan'da görevinden istifa etmişti. - REYKJAVİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzlanda'da Halla Tomasdottir cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı - Son Dakika
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