İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İl Örgütü ile Buluştu

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen programda parti eğitmenleri ile buluştu. Toplantıda konuşan Başkan Tugay, "Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Özellikle gençlerin bizden beklentisi çok büyük. O gençleri hayal kırıklığına uğratmak bu dünyaya yapabileceğimiz en kötü şey olur. O yüzden kol kola bu mücadeleyi vermeliyiz. Başaracağımıza sizin sayenizde inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ev sahipliğinde Nefes Restoran'da parti eğitmenleriyle bir araya geldi. Toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları değerlendirildi ve gelecek döneme dair yol haritası şekillendirildi.

"Tarihi sorumluluk"

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Başkan Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: "İnsanlar artık siyasete güvenmez, inanmaz hale geldi. Siyasetçiler de güvenilmez insanlar olarak görülmeye başlandı. Bu ortamda CHP'nin kendisini yenileme, değiştirme çabasını, toplumun bize fırsat verme, kredi açma çabası olarak gördüm. Seçimdeki sonuç net olarak budur. Parti üyeleri olarak, partinin değişik kademelerinde görev alan kişiler olarak üzerimizdeki sorumluluk, tarihi bir sorumluluktur. Ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarma sorumluluğudur."

"Sizlerin güvenini istiyorum"

Başkan Dr. Cemil Tugay, "Sorunlarımızın olduğunun farkındayım. Bunların çözümü için neler yapacağımız ortada. Çok çalışkan, duyarlı olmak, insanlara kulak vermek... Bunları yaparken de CHP'nin ideolojik doğrularından vazgeçmemek gerekiyor. Bunu yapacağıma dair şüpheniz olmasın. Asla hayalperest değilim. Asla olmayacak işlerin peşinden koşacak bir insan değilim. Önümüzde 5 yıl var. Sadece sizlerin güveninizi istiyorum. Siz de bana bir şey söylemekten çekinmeyin. Can kulağı ile hepinizi dinliyorum" diye konuştu.

"Kol kola bu mücadeleyi vermeliyiz"

CHP'yi İzmir'de güçlü yapan unsurun CHP örgütü olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: "Bu parti savaş meydanlarında kurulmuştur. Bir kahramanlık destanıyla başlamış bir hikayedir bu. Kimsesizlerin kimsesi olsun, bu ülkeyi karanlıklardan çıkarsın, yukarılara, çok güzel yerlere taşısın diye kurulan Cumhuriyet'in partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanmak ve sevmek için daha fazla neye ihtiyacımız olabilir? Bu partinin temsilcileri olarak her birimiz sosyal adalet istiyoruz, kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın istiyoruz. Bu yüzden çok çalışacağız. Özellikle gençlerin bizden beklentisi çok büyük. O gençleri hayal kırıklığına uğratmak bu dünyaya yapabileceğimiz en kötü şey olur. O yüzden kol kola bu mücadeleyi vermeliyiz. Başaracağımıza sizin sayenizde inanıyorum. İnancım, sizler gibi fedakarca yıllarca mücadele eden, vazgeçmeyen Cumhuriyet Halk Partililerden kaynaklanıyor." - İZMİR