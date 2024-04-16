İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su Bedellerinde İndirim Yapmayı Planlıyor

Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunuldu. Önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre suda indirime gidilip gidilmemesi kararlaştırılacak. - İZMİR