AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, hükümetlerinin 22 yılda sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla kente 11 milyar lira yatırım yaptığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak 22 yıldır İzmir'e değer katmak için çalıştıklarını belirtti.

Halkın sağlıklı ve aktif bireyler olması için birçok spor tesisi ile üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda yurdu kente kazandırdıklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmirlilerin sporla buluşması için toplam 267 spor tesisini hizmete sunduk. Bunların arasında 2 modern stadyum olan Göztepe Gürsel Aksel ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu yer alıyor. Ayrıca 158 halı saha, Halkapınar Spor Salonu dahil toplam 35 spor salonu, 23 futbol sahası, 15 gençlik merkezi, 11 basketbol salonu, 10 voleybol salonu, 9 olimpik yüzme havuzu, 4 tenis kortu, jimnastik salonu ve sporcu kamp eğitim merkezi hizmete alındı. Ayrıca, üniversite öğrencilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa köklü çözümler getirdik. Toplam 40 bin 226 yatak kapasiteli çağdaş, güvenli ve konforlu yurtlar inşa ettik. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla 22 yılda İzmir'e 11 milyar lira yatırım yapıldı. Her tesis, İzmir'e olan sevdamızın eseridir."