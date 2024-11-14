İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu Devam Ediyor

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, İzmir Metrosu'ndaki yürüyen merdiven sorununun ekim ayına kadar çözüleceği yönündeki sözlerin yerine gelmediğini belirtti.

Kocabaş, yazılı açıklamasında, metro istasyonlarındaki arızalı yürüyen merdivenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışının en somut göstergelerinden biri haline geldiğine işaret etti.

Belediye yönetiminin basit altyapı sorunlarını bile çözemediğini, İzmir halkının güvenliğini ve konforunu tehlikeye attığını savunan Kocabaş, "Metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenler, vatandaşların sabır sınırlarını zorlayan çileye dönüşmüş." ifadelerini kullandı.

Kocabaş, Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı sonuna kadar yürüyen merdivenlerin onarılarak tekrar hizmete açılacağı yönündeki vaadinin havada kaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili Levent Yıldır, merdivenler için 'Şu an 5 tanesi çalışmıyor' dedi. 10-13 Kasım günlerinde istasyonlara bizzat gittik ve saydık. Evka 3'de 1, Basmane'de 1, Üçyol'da 2, Hatay'da 5, Fahrettin Altay'da 3, İzmirspor'da 2, Göztepe'de 3, Poligon'da 1 ve Balçova'da 1 olmak üzere 19 yürüyen merdiven çalışmıyor. İşte bu durum CHP yönetiminin İzmir'e olan yaklaşımının özeti. Söz var, icraat yok. İzmir, vaatlerle değil çözülen sorunlarla ileri gider. Laf cambazlığıyla uğraşmaları yerine verdikleri sözleri yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz."