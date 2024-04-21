İzmit Belediyesi 2023 faaliyet raporunu paylaştı

Politika

İzmit Belediyesi'nin 2023 faaliyet raporunu paylaşan Başkan Hürriyet, "Daha önce belediye başkanına lüks araç kiralayan SARBAŞ'ı halka hizmet eden bir şirkete dönüştürdük" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı meclisinde 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Halka dokunan projelerini tek tek anlatan Hürriyet, "SARBAŞ şirketimizi geliştirdik, büyüttük. Daha önce belediye başkanına lüks araç kiralayan şirketken biz halka hizmet eden bir şirkete dönüştürdük. Gülümse Kafeler, Kent Lokantaları, Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Aquapark gibi birçok alanı, sermayesi yüzde 100 İzmit Belediyesine ait olan SARBAŞ şirketi ile işletiyoruz. Kocaeli'de nikah salonları sadece İzmit'te 1 lira. 5 senedir 1 lira olarak devam ediyor. Geçen sene de 3 bin 55 kişi, 1 TL karşılığında nikahını yaptı. Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Parkı Yaşam Merkezi'nin hayata geçirdik. Bu alanlarda çok sayıda ücretsiz hizmeti halkımıza sunuyoruz. Girişimci kadınlara destek olmak ve köy hayatını turizm anlamında geliştirmek için Çınar Kadın Kooperatifi ile birlikte Çınar Kahvaltı Evi'ni açtık" dedi. - KOCAELİ