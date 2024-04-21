İzmit Belediyesi 2023 faaliyet raporunu paylaştı

İzmit Belediyesi'nin 2023 faaliyet raporunu paylaşan Başkan Hürriyet, "Daha önce belediye başkanına lüks araç kiralayan SARBAŞ'ı halka hizmet eden bir şirkete dönüştürdük" dedi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı meclisinde 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Halka dokunan projelerini tek tek anlatan Hürriyet, "SARBAŞ şirketimizi geliştirdik, büyüttük. Daha önce belediye başkanına lüks araç kiralayan şirketken biz halka hizmet eden bir şirkete dönüştürdük. Gülümse Kafeler, Kent Lokantaları, Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Aquapark gibi birçok alanı, sermayesi yüzde 100 İzmit Belediyesine ait olan SARBAŞ şirketi ile işletiyoruz. Kocaeli'de nikah salonları sadece İzmit'te 1 lira. 5 senedir 1 lira olarak devam ediyor. Geçen sene de 3 bin 55 kişi, 1 TL karşılığında nikahını yaptı. Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Parkı Yaşam Merkezi'nin hayata geçirdik. Bu alanlarda çok sayıda ücretsiz hizmeti halkımıza sunuyoruz. Girişimci kadınlara destek olmak ve köy hayatını turizm anlamında geliştirmek için Çınar Kadın Kooperatifi ile birlikte Çınar Kahvaltı Evi'ni açtık" dedi. - KOCAELİ
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda silahlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi.
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