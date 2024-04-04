İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını düzenlenen törenle aldılar.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İznik'te seçimin galibi olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta ve seçilen meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emre Düz ve İlçe Seçim Müdürü İsmail Çakır'ın elinden aldılar.
AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, MHP İlçe Başkanı Fikret Şen ve teşkilatları da İznik Adliyesi'nde gerçekleşen Mazbata Töreninde hazır bulundular.
Kağan Mehmet Usta başkanlığında yönetilecek belediye meclisi başkan dahil 16 kişiden oluştu. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 10654 oy alırken en yakın rakibine 4270 oy fark attı. Başkan Usta'nın Meclisi ise şu şekilde oluştu; Cumhur İttifakı AK Parti Meclis Üyeleri Ali Çil, Mehmet Hıştıroğlu, Tamer Mahmut Hersek, Halil Çakır, İlhan Ayaş, Zeliha Peşte, Mustafa Koçlu ve Hakan Balta, CHP Meclis Üyeleri Yunus Kaya, Mehmet Erbabacan, Vahit Mutlu ve Selahattin Esen, Yeniden Refah Partisi Meclis Üyeleri Nevzat Savaş ve Osman Canavar, İYİ Parti Meclis Üyesi Berker Doğan'dan oluştu.
İznik Adliyesi'nde gerçekleşen Mazbata Töreninin ardından Başkan Usta ve Meclis Üyeleri belediye binasına geçerek tebrikleri kabul ettiler. Belediye Binasında Başkan Usta ve meclis üyelerini belediye personeli karşıladı. - BURSA
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Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
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