Japonya'da Tarih ve Askeri Genişleme Protestosu - Son Dakika
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Japonya'da Tarih ve Askeri Genişleme Protestosu

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Tokyo'da yüzlerce kişi, hükümetin tarih anlayışını ve askeri genişlemesini protesto etti.

Japonya'da yüzlerce kişi, çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle protesto etti.

Japonya'da yüzlerce kişi Başbakan Sanae Takaichi hükümetini protesto etti. Başkent Tokyo'daki Ulusal Meclis Binası önünde toplanan eylemciler, Takaichi hükümetini çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle protesto etti. Yaklaşık 15 bin kişinin eyleme katıldığını ifade edilirken, protestonun savaş üzerine derinlemesine düşünmeyi ve Japonya'nın saldırganlık geçmişiyle yüzleşmeyi reddeden politikacıların derhal istifa etmesi çağrısında bulunmak üzere gerçekleştirildiği kaydedildi. "Askeri genişlemeye karşı çıkın" yazan pankartlar taşıyan eylemciler, "barışçı anayasayı savunun" ve "Takaichi, hemen istifa et" sloganları attı.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Politika, Japonya, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya'da Tarih ve Askeri Genişleme Protestosu - Son Dakika

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