Japonya hükümeti, eski başbakan Abe ile bağlantılı intihar için aileye tazminat ödeyecek - Son Dakika

Japonya'da hükümet, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe leyhinde 2017 yılında yasal belgelerde değişiklik yapma talimatı aldıktan sonra Mart 2018'de intihar ettiği iddia edilen Maliye Bakanlığı bürokratı Toshio Akagi'nin eşine 100 milyon yen tazminat ödemeyi kabul etti.

Japonya'da eski başbakan Shinzo Abe'nin adının karıştığı intihar skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet, yasal belgelerde Abe leyhinde tahrifat yapma talimatı aldıktan sonra intihar ettiği iddia edilen Maliye Bakanlığı bürokratının eşine tazminat ödemeyi kabul etti. Elli yaşındaki Masako Akagi'nin talep ettiği yaklaşık 100 milyon yen (880 bin dolar) tutarındaki tazminatı ödeme kararı, Japonya ile davacı arasında yaklaşık 2 yıldır süren davayı sonlandırdı. Belgelerin tahrif edilmesine dair sürecin detaylarının kamuoyuna açıklanmayacağı öğrenildi. Akagi davanın tazminat ile sonlandırılmasına tepki göstererek, "Tek istediğim para değil. Acaba eşim yaşasaydı karar hakkında ne derdi diye merak ediyorum" ifadelerini kullanarak gerçeğin peşinde olduğunu ifade etti.

İddialar eski başbakana uzanıyor

Maliye Bakanlığı'nda görevli Toshio Akagi, Mart 2018'de 54 yaşında yaşamına son vermişti. Şiddetli zihinsel sorunları bulunduğu belirtilen Akagi'nin intiharının altında yolsuzluk skandalının yattığı iddia edilmişti. Akagi'nin 2017 yılında üstlerinden devlete ait bir arazinin eski Başbakan Shinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağları bulunan bir özel okula indirimli satılması için belgeleri tahrif etme talimatı aldığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO