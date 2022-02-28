Japonya hükümetinden Rusya'ya yaptırım kararı - Son Dakika
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Japonya hükümetinden Rusya'ya yaptırım kararı

28.02.2022 08:47
Japonya hükümetinden Rusya'ya yaptırım kararı

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği işgal gündemdeki yerini korurken, uluslararası toplumdan Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar verdiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı bir girişim olduğunu ve uluslararası düzenin temelini sarstığını belirten Kishida, Moskova'nın eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Kishida, bunun asla tolere edilemeyeceğini ve Japonya'nın söz konusu eylemi şiddetle kınadığını da bir kez daha yineledi. Uluslararası düzeni korumak için işbirliği içinde ve kararlılıkla yanıt vermenin gerekli olduğunun altını çizen Kishida, Japonya'nın belirlenen Rus bankalarının SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılması konusunda ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte hareket edeceğini de sözlerine ekledi.

Yaptırımları açıklamıştı

Rusya'nın Ukrayna işgaline Japonya hükümetinden ilk tepki geçen hafta gelmiş, Başbakan Kishida, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya'nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını söylemişti. Son olarak yaptırımların kapsamının genişletileceğini duyuran Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti. - TOKYO

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Kaynak: İHA

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