Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürme konusunda görüştü - Son Dakika
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Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürme konusunda görüştü

28.05.2022 23:51
Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürme konusunda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, İngiltere'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürmek için G7 ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, İngiltere'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürmek için G7 ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş ve küresel gıda krizinin önlenmesine yönelik bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Johnson bir açıklama yaparak, "Bu sabah Başkan Zelenskiy'e uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğumuzu söyledim. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkelerini savunmasına yardımcı olacak ekipmanları sağlamaya devam edeceğiz. Tahıl ihracatını yeniden başlatmanın ve küresel bir gıda krizini önlemenin yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, Donbas ve Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri tartıştı. Johnson, vatanlarını barbarca saldırılara karşı savunma çabalarında ihtiyaç duydukları ekipmanı sağlamak dahil olmak üzere, cesur Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye devam edeceğini söyledi" denildi. Başkanlık Ofisi ayrıca liderlerin görüştüğü konular arasında, Rusya'nın Ukrayna limanlarını abluka altına almasıyla büyüyen küresel gıda arzı krizinin de olduğunu belirterek, "Liderler Putin'in Ukrayna'nın en büyük nakliye limanı olan Odesa'ya yönelik ablukası hakkında konuştu. Başbakan, küresel bir gıda krizini önlemek için Ukrayna'dan tahıl ihracatını yeniden başlatmanın yollarını bulmak üzere uluslararası ortaklarla yürütülen yoğun çalışmalar hakkında Zelenskiy'yi bilgilendirdi. İngiltere'nin acil bir ilerleme sağlamak için G7 ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi. Liderler, sonraki adımlar da dahil olmak üzere, Rusya'nın ablukasını gevşetmesi ve güvenli nakliye şeritlerine izin vermesinin zorunluluğu konusunda anlaştılar" açıklamasında bulundu. Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın Ukrayna'nın başarılı olması için uluslararası toplumun birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye devam etmesinin öneminden bahsettiğini belirterek, Ukrayna ve İngiltere'nin yakın temasta kalma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Düzenli diyalogun bir parçası olarak, Başbakan Johnson ile başka bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna için savunma desteğinin güçlendirilmesinden, güvenlik konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılmasına ve Ukrayna'ya akaryakıt sağlanmasından bahsettik. Gıda krizini önlemek ve Ukrayna limanlarının engelini kaldırmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamasında da, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ihracat yollarını kapatması nedeniyle, Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının yarısının durdurulduğunu belirterek, yaklaşık 22 milyon ton tahılın depolarda beklediğini söyledi. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürme konusunda görüştü - Son Dakika


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