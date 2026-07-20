Judit Polgar Cumhurbaşkanlığı Teklifini Reddetti - Son Dakika
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Judit Polgar Cumhurbaşkanlığı Teklifini Reddetti

20.07.2026 23:33
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Macar satranç ustası Judit Polgar, Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul etmediğini açıkladı.

Macaristan'ın efsanevi satranç oyuncusu Judit Polgar, kendisine sunulan Macaristan Cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti.

Macaristan Parlamentosu'nun kabul ettiği anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı görevi süresi sona eren Tamas Sulyok'un makamını devralması için Başbakan Peter Magyar tarafından dün cumhurbaşkanlığına aday gösterilen efsanevi satranç oyuncusu Judit Polgar, kendisine sunulan teklifi reddetti. Tüm zamanların en büyük kadın satranç oyuncusu kabul edilen Yahudi asıllı Macar satranç şampiyonu Polgar, cumhurbaşkanlığının getireceği "tarihi sorumluluğu" üstlenebilecek kadar güçlü hissetmediğini söyledi. Bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini "hayatının en büyük onuru" olarak nitelendiren Polgar, Başbakan Magyar'a "bağımsız ve partiler üstü bir adayı" göreve davet ettiği için teşekkür etti.

"Yeterince güçlü değilim"

Polgar, "Bununla birlikte kendimi kutuplaşmış bir ulusu birleştirmenin tarihi sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmiyorum. Bu nedenle bu teklifi kabul edemem" ifadelerini kullanarak, kendisinin de "yeni ve bağımsız" bir adayı destekleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresi dün sona ermişti

Macaristan'da Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi'nin anayasayı değiştirebilecek oranda çoğunluğa sahip olduğu parlamento, eski Başbakan Viktor Orban'a yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini sona erdiren bir düzenleme de içeren anayasa değişikliğini kabul etmişti. Anayasa değişikliğinin dün yürürlüğe girmesinin ardından Magyar, ülkenin bilim, kültür ve spor çevrelerinden 16 önde gelen ismin tavsiyesi ile Macaristan Cumhurbaşkanlığına dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'ı aday göstermişti.

Judit Polgar, kız kardeşleri Zsuzsa ile Zsofia, Ildiko Madl ile birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı'nda Macaristan kadın takımını şampiyonluğa taşımış ve Sovyetler Birliği'nin üstünlüğüne son vermişti. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Polgar, satranç tarihinin en yetenekli kadın oyuncusu ve birçok kişinin "Süper Büyükusta" seviyesi olarak kabul ettiği 2700 reyting eşiğini aşan tek kadın olmuştu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Politika, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Judit Polgar Cumhurbaşkanlığı Teklifini Reddetti - Son Dakika

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