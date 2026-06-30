Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.