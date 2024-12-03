Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Veriler

Politika

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, "6284 sayılı Kanun kapsamında verilen toplam tedbir sayısı bu yıl itibarıyla 1 milyon 287 bin 896 iken, kişi bazlı verilen toplam tedbir sayısı 311 bin 190 oldu. Toplam koruyucu tedbir sayısı 18 bin 896 iken, toplam önleyici tedbir sayısı 1 milyon 269 bin oldu." dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökkaya, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gökkaya, aile mahkemesi sayısının artırıldığını ve 19 tedbir mahkemesinin belirlendiğini dile getirdi.

Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatın incelenmesi için kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda uzman kişilerin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildiren Gökkaya, Türk Ceza Kanunu, mevcut suç tipleri ve cezayı ağırlaştıran sebeplerin gözden geçirildiğini, ısrarlı takip, siber şiddet ve benzeri şiddet türlerinin değerlendirilerek mevzuat değişiklikleri yapıldığını aktardı.

Gökkaya, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısının 81 ilde 171'e çıkarıldığını bildirerek, toplamda 1 milyon 465 bin 199 kişiye adli süreçte psiko-sosyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

Öfke kontrolü içerikli programlar

Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımlarının sağlandığını dile getiren Gökkaya, kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Gökkaya, Eğitim Dairesi Başkanlığınca "Kadının Güçlendirilmesi ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konusunda 2015 yılından bugüne kadar 31 bin 697 yardımcı yargı personeline eğitim verildiğini açıkladı.

Gökkaya, elektronik kelepçe uygulamasının 2021 yılı Şubat ayı itibarıyla tüm il ve ilçelere yaygınlaştırıldığını belirterek, "Halihazırda 800'e yakın aktif olarak takip edilen şiddet mağdurumuz ve failimiz var. Anlık olarak takip edebildiğimiz için müdahale şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Toplam hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının 24 bin 695 iken kadın hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının 9 bin 353 olduğunu kaydeden Gökkaya, hakimlerin 2002'de yüzde 28'i kadınken, bugün yüzde 46,97'sinin kadın olduğunu, 2002'de 122 kadın Cumhuriyet savcısı varken 2024 yılında bu sayının 1404'e ulaştığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede adli süreçler

Kadına yönelik şiddetle mücadelede adli süreçler hakkında bilgi veren Gökkaya, "6284 sayılı Kanun kapsamında verilen toplam tedbir sayısı bu yıl itibarıyla 1 milyon 287 bin 896 iken, kişi bazlı verilen toplam tedbir sayısı 311 bin 190 oldu. Toplam koruyucu tedbir sayısı 18 bin 896 iken, toplam önleyici tedbir sayısı 1 milyon 269 bin oldu." diye konuştu.

Mağduru kadın olan yaralama suçlarından açılan soruşturma dosya sayısının bu sene 212 bin 442 olduğunu ifade eden Gökkaya, mağduru kadın olan yaralama suçlarından açılan kamu davası dosya sayısının ise 142 bin 474 olduğunu söyledi.

Gökkaya, bu sene mağduru kadın olan cinsel saldırı suçundan açılan soruşturma dosya sayısının 13 bin 396, mağduru kadın olan cinsel saldırı suçundan açılan kamu davası dosya sayısının 7 bin olduğunu kaydetti.

Bu yıl mağduru kız çocuğu olan cinsel istismar suçundan açılan soruşturma dosya sayısının 25 bin 638 olduğu bilgisini paylaşan Gökkaya, mağduru kız çocuğu olan cinsel istismar suçundan kamu davası açılan dosya sayısının 10 bin 632 olduğunu bildirdi.

Gökkaya, bu sene kasten öldürme suçu dosyalarında kadın maktul sayısının 309 olduğunu açıkladı.

AGO'larda toplam 128 bin 529 ifade alındı

Gökkaya, halihazırda 81 il ve 164 adliyede 172 Adli Görüşme Odası (AGO) kurulduğunu söyledi.

Gökkaya, 24 bin 770'i 2024 yılında olmak üzere kurulduğu tarihten bu yana AGO'larda toplam 128 bin 529 ifade alındığını kaydetti.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin icra dairelerinin görev alanından çıkarılmasına ilişkin Gökkaya, "81 ilde 806 çocuk görüşme merkezi oluşturuldu. Uygulamanın hayata geçtiği 4 Nisan 2022 tarihinden bu yana 3 bin 440 çocuk teslimi ve 33 bin 615 kişisel ilişki dosyası olmak üzere toplamda 37 bin 55 dosyada 373 bin 329 işlem gerçekleştirildi." bilgisini verdi.