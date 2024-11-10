Kadınların Soyadı Hakkı İçin Mücadele

Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Kadının, aile soyadı veya evlilikle almak istediği soyadı kendi iradesine bırakılmalı, hükümet düzenlemeyi buna göre yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 9. Yargı Paketi'ndeki "kadınların kendi soyadlarını kullanmasını engelleyen maddenin geri çekildiğini" anımsattı.

Türkiye'nin dört bir yanında kadınların soyadı hakkını korumak için mücadele verdiğini ve ilgili maddenin geri çekildiğini belirten Kaya, bu konuda emek veren tüm kadın örgütlerine teşekkür etti. Asu Kaya, şunları kaydetti:

"Kadının, aile soyadı veya evlilikle almak istediği soyadı kendi iradesine bırakılmalı, hükümet düzenlemeyi buna göre yapmalıdır. Şiddetin, cins kırımın, istismarın gün geçtikçe arttığı bu günlerde, Meclis önleme yollarını aramalı, kimlik bilgileriyle uğraşmayı bırakmalıdır."