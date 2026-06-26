Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti'nde uzun süre birlikte çalışmıştık. Türkiye'nin sorunlarına olan ilgisi, Demokrat tavrı ve yapıcı yaklaşımıyla daima çözüme inanıyordu. Ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirme çabasındaki duruşu, katkısı ve sanat hayatındaki yeri her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA