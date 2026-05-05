Kafkasya'da Barış Zirvesi Gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından, "Bu zirve, Kafkasya'da barış zirvesi olarak hatırlanacak" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İrlanda Başbakanı Michael Martin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, basın toplantısında küresel ölçekte derinleşen çoklu kriz ortamında Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı temel meydan okumalara işaret ederek, Avrupa'nın koordinasyon içinde alacağı önlemler ve strateji geliştirmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımının önemine dikkat çekti

Zirvenin ev sahipliğini üstlenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan'ın zirveye katılımının bölgedeki barış sürecinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uzaktan katılımı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısının burada bulunmasını, barış süreci ve bölgesel işbirliği açısından önemli bulduğumu belirtmek isterim" dedi.

Zirvede güvenlik ve istikrar, bağlantısallık, bölgesel iş birliği, ekonomik dayanıklılık, enerji ve yeşil dönüşüm başlıklarına odaklandıklarını söyleyen Paşinyan, "Bölgede kalıcı barışın sağlanması, ilişkilerin normalleşmesi ve sınırların açılması, yalnızca bölgeye değil, aynı zamanda Avrupa ve ötesinde bağlantısallığı ve iş birliğini güçlendirecektir" dedi.

"Yarın ilk kez AB-Ermenistan zirvesi gerçekleştireceğiz"

AB Konseyi Başkanı Costa ise, Avrupa'nın dört bir yanından 40'tan fazla lideri bir araya getiren zirveye ev sahipliği için Ermenistan'a teşekkür ederek, "Bugün burada bulunmamız, Ermenistan'ın izlediği cesur jeopolitik yolun güçlü bir göstergesidir. Bu yol, Ermenistan ve AB'nin birlikte ilerlediği bir yoldur. Bu nedenle yarın ilk kez AB-Ermenistan zirvesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bugünkü zirvenin ilk kez Güney Kafkasya'da yapılıyor olması ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in video konferans yoluyla Ermenistan'daki bir zirveye katılımı nedeniyle tarihi olduğunu ifade eden Costa, "Bu zirve, Kafkasya'da barış zirvesi olarak hatırlanacak" dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'da adil ve kalıcı barış hedefini muhafaza ettiğini de ifade eden Costa, "Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e mesajlar ilettim. Birincisi, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde sürdürülebilir, adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna'nın yanında olacağıdır. İkincisi, Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecini ilerletmeli ve mümkün olan en kısa sürede ilk müzakere başlığını açmalıyız" dedi.

Bugün Kanada'nın Avrupa Siyasi Topluluğu tarihinde bu foruma Avrupa dışından katılan ilk ülke olduğunu da hatırlatan Costa, "Bu, Avrupa ile Kanada arasındaki güçlü ve giderek artan uyumun bir yansımasıdır" dedi.

Bir sonraki zirveye İrlanda ev sahipliği yapacak

Bir sonraki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapacak ülke lideri sıfatıyla basın toplantısında yer alan İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bugünkü zirvede Avrupa'da geleceği, birliği ve istikrarı inşa etmeye odaklandıklarını söyledi. Avrupa'dan çok sayıda lider ile Kanada Başbakanı Carney'in katılımının Avrupa Siyasi Topluluğu'nun önemini ortaya koyduğunu ifade eden Martin, "Uluslararası güvenlik ortamındaki kötüleşmeyi, halen ciddi bir endişe kaynağı olan hibrit tehditleri ele aldık. Devlet Başkanı Zelenskiy'den Ukrayna halkının süregelen Rus saldırıları karşısında yaşadıkları zorlukları dinledik. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmayı ve bunun enerji fiyatları ile arz üzerindeki etkilerini tartıştık" dedi.

Zirvede en önemli konu başlığının Avrupa'nın bağımlılıklarını nasıl azaltabileceği ve küresel çalkantılara karşı dayanıklılığını nasıl artırabileceği konusu olduğunu ifade eden Martin, "Mevcut enerji krizi, enerji bağlantılarımızı derinleştirmemiz ve iletim hatları ile elektrik şebekelerine yatırım yapmamız gerektiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Martin, "İrlanda, kasım ayında Dublin'de düzenlenecek bir sonraki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı. - ERİVAN