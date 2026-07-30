Kahire'de Hamas ile Silahsızlanma Üzerine İlerleme - Son Dakika
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Kahire'de Hamas ile Silahsızlanma Üzerine İlerleme

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Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'deki yönetimin değişimi için yol haritasında ilerleme kaydedildi.

Times of Israel gazetesine konuşan bir yetkili, Kahire'de Hamas ve arabulucular arasında devam eden görüşmelerde silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

İsrail medyası, ABD'nin savaş sonrası Gazze planına ilişkin Hamas ile arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye arasında Kahire'de yapılan görüşmelere ilişkin dikkat çeken detaylara yer verdi. Times of Israel gazetesine konuşan diplomatik yetkili, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması ve Gazze'de iktidardan uzaklaştırılmasını içeren yol haritasında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Yetkili, "Tüm silahların hizmet dışı bırakılması ve sorumlulukların aşamalı olarak teknokrat hükümete devredilmesiyle sonuçlanacak dengeli ve pragmatik bir yol haritasının uygulanmasına devam ediyoruz. Belirli silahlar veya belirli kişiler için hiçbir istisna olmayacak. Tek otorite, tek yasa, tek silah" ifadelerini kullandı. Yetkili, görüşülen yol haritasının "tüm tünellerin, silah depolarının ve her türlü silah üretim tesisinin ortadan kaldırılması için bir süreç oluşturduğunu" belirtti. Yetkili, "Hamas'ın ön saflarda veya arkada hiçbir rolü olmayacak ve tüm silahlar, ağır ve hafif, Filistin teknokrat hükümeti ve yeni kurulan uluslararası barış gücü olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin tam kontrolü altında, bir ABD Özel Kuvvetler generali tarafından yönetilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün koordinasyonu ve desteğiyle kullanılacak" dedi. Yetkili, sürecin karşılıklılık ilkesi üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Bu, Gazze için yeni bir başlangıç. Bu aşamaya ulaşmak uzun zaman aldı, ancak yol göstericimiz Başkan Trump'ın kapsamlı Gazze Barış Planı oldu" ifadelerini kullandı. Yetkili, yol haritasının "hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin Gazze için barış, refah ve güvenlik dolu bu yeni dönemi açmak üzere atmaları gereken adımlara dönüştüren, türünün ilk örneği bir anlaşma" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı Şarkul Avsat gazetesi de Hamas'ın Gazze'de savaş sonrası kurulacak yeni güvenlik gücüne silahlarını teslim etme konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını iddia etmişti. Kahire'deki görüşmelerde eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov tarafından sunulan önerinin, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli silahlı grupların silahlarını teslim etmesi yerine silahların muhafaza edilmesini, kurulacak teknokratik Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine bağlı Filistin güvenlik güçlerine devredilmesini öngördüğü belirtilmişti.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahire'de Hamas ile Silahsızlanma Üzerine İlerleme - Son Dakika

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