Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Fırat Görgel, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Görgel, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Teknik Makina Sanatkarları Esnaf Odası ve Bakırcılar Odası'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül'ün de yer aldığı ziyaretlerde oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelen heyet, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Küçük Sanayi Sitesi'nin ihtiyaçlarının ve planlanan yatırımların da istişare edildiği ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımız Muhammed Burak Gül ile birlikte Küçük Sanayi Sitemizde odalarımızı ziyaret ederek oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldik. Esnaflarımızın sorunları ve bu noktada çözüm yollarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ