Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnafların sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulmak amacıyla Küçük Sanayi Sitesi, Teknik Makina Sanatkarları Esnaf Odası ve Bakırcılar Odası'nı ziyaret etti.

30.08.2024 14:34  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Fırat Görgel, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Görgel, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Teknik Makina Sanatkarları Esnaf Odası ve Bakırcılar Odası'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül'ün de yer aldığı ziyaretlerde oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelen heyet, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Küçük Sanayi Sitesi'nin ihtiyaçlarının ve planlanan yatırımların da istişare edildiği ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımız Muhammed Burak Gül ile birlikte Küçük Sanayi Sitemizde odalarımızı ziyaret ederek oda başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldik. Esnaflarımızın sorunları ve bu noktada çözüm yollarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler daima esnafımızın yanındayız. Onların sorunu, bizim sorunumuz. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Fırat Görgel, Ekonomi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement