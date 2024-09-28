Kahramanmaraş'ta Geleneksel Bağbozumu Günleri Etkinliği - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Geleneksel Bağbozumu Günleri Etkinliği

Kahramanmaraş\'ta Geleneksel Bağbozumu Günleri Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Bağbozumu Günleri'ne katılarak kabarcık üzümü ve çeşitlerinin şehrin tanıtımı için önemine vurgu yaptı.

28.09.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
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Dulkadiroğlu Budaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Bağbozumu Günleri etkinliğine katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bertiz'de üretilen kabarcık üzümünü, daha sonrasında yapılan pekmez, samsa ve sucuk gibi ürünlerimiz, şehrimizin dünyaya tanıtılması açısından önemli değerlerimiz" dedi.

Görgel, Bertiz Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Bağbozumu Günleri" etkinliğine katıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Bertiz Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz ve vatandaşların da yer aldığı programda, bağ tarlalarında incelemelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, üzüm üreticilerinden bölgede gerçekleştirilen çiftçilik faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

"Coğrafi İşaretli Ürün Sayımızı Artırıyoruz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kabarcık üzümü ve türevleri, şehrimiz için çok önemli. Bertiz'de üretilen kabarcık üzümünü, daha sonrasında yapılan pekmez, samsa ve sucuk gibi ürünlerimiz, şehrimizin dünyaya tanıtılması açısından önemli değerlerimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak paydaş kurumlarımızla birlikte şehrimizin değerlerine sahip çıkarak coğrafi tescilli ürün sayımızı artırıyoruz. Kabarcık Üzümü ile birlikte 32 adet ürünümüzün tescilini sağladık. İlerleyen süreçte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Fırat Görgel, Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Geleneksel Bağbozumu Günleri Etkinliği - Son Dakika

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