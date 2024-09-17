Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş\'ta Yerinde Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Trabzon Caddesi'nde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

17.09.2024 10:15  Güncelleme: 10:20
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Trabzon Caddesi'nde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarını inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, "Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında hep birlikte büyük bir dayanışma içerisinde gayretimizi sürdürüyoruz. Bu noktada göstermiş olduğu sabır, özveri ve dayanışma için tüm hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Trabzon Caddesi'nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın da yer aldığı ziyarette cadde de TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarına ilişkin son bilgileri alan Başkan Fırat Görgel, bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bugün Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve Müftümüzle birlikte şehrimizin damarlarından Trabzon Caddesi'nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Cadde üzerinde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarını inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldık. Hemşerilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında hep birlikte büyük bir dayanışma içerisinde gayretimizi sürdürüyoruz. Bu noktada göstermiş olduğu sabır, özveri ve dayanışma için tüm hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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