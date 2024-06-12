Kahta Belediye Meclisi Gazze'yi Kardeş Şehir İlan Etti - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Meclisi Gazze'yi Kardeş Şehir İlan Etti

Adıyaman'ın Kahta Belediye Meclisi, Gazze'yi kardeş şehir ilan etti ve bir sokağının alt ve üst yapısının yapılması kararını aldı.

12.06.2024 12:09
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Adıyaman'ın Kahta Belediye Meclisi, Mehmet Can Hallaç başkanlığında toplanarak, hem Gazze'yi kardeş şehir ilan etti hem de Gazze'nin bir sokağının alt ve üst yapısının yapılması kararlaştırdı.

Kahta Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyeleri, verdikleri önerge ile Kahta ile Gazze'nin kardeş şehir ilan edilmesini istedi. "Kahta, Gazze ile kardeş şehir olsun" önergesi Kahta Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Kahta Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturumunda alınan karar ile Gazze'yi kardeş şehir ilan etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Bünyamin Balcı, "AK Parti grubunun Haziran ayı 2.toplantısında verilen önergede Gazze'nin Kahta ile 'Kardeş Şehir' ilan edilmesi ve Gazze'nin bir sokağının alt ve üst yapısının yapılması oylama sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı" diye konuştu.

Öte yandan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise, Kahta'da bir sokak ya da caddenin isminin Gazze olması için gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediye Meclisi Gazze'yi Kardeş Şehir İlan Etti - Son Dakika

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