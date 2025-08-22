Kahta Belediyesi 2025 Vizyonuyla Yeni Döneme Girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, 2025 yılı boyunca altyapı, sosyal projeler, gençlik yatırımları ve dijitalleşme hamleleri ile ilçeye yeni bir vizyon kazandırdı.

Kahta Belediyesi, 2025 yılına damga vuran hizmetleriyle ilçede adeta yeni bir dönem başlattı. Altyapıdan ulaşıma, gençlik projelerinden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokundu.

İlçede başlatılan asfalt seferberliği kapsamında sıcak asfalt, sathi asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Menderes Mahallesi ile Adıyaman Üniversitesi Kahta Kampüsü arasındaki bozuk yol, sıcak asfaltla yenilenerek hem öğrencilerin hem de vatandaşların güvenli ulaşımına katkı sağladı. Kahta Belediyesi, toplu taşımayı modernize ederek Türkiye Kart altyapısına geçti; vatandaşlar artık Türkiye Kart, karekod ile mobil ödeme veya temassız kredi/banka kartı ile ödeme yapabiliyor ve nakit taşıma derdi sona erdi. Çok yakında 10 adet sıfır kilometre yeni otobüs hizmete girecek ve Kahta, Türkiye genelinde bu sistemi kullanan 7. şehir olacak.

Hizmet kalitesini artırmak için belediye araç filosuna iki yeni araç eklendi. Bunlardan biri soğutmalı et nakil aracı olarak mezbaha hizmetlerine, diğeri ise sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu için özel donanımlı hizmet aracı olarak ilçeye kazandırıldı. Kahta'nın geleceğine yatırım niteliği taşıyan İbni Mirza Gençlik Merkezi ve Parkı için ihale süreci tamamlandı. Kadınlara özel Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atılırken, fitness salonu, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve sosyal tesisleriyle ilçeye yeni bir nefes olacak. Ramazan ayında uygulanan "Gönül Eli" projesi kapsamında ise ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemekleri ulaştırıldı. Kahta Otogarı'na ilçenin ilk akıllı elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. Dijital altyapının güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. İçme suyu arıtma tesisi rehabilite edilerek su kalitesi iyileştirildi, yeni parklar ve çocuk oyun alanları ile mahalleler canlandırıldı ve haşere ile etkin mücadele yürütülüyor.

Kahta Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yerine nakit desteği sağlarken, özellikle çölyak hastalarına aylık nakit desteği sunuyor, yeni üniversite öğrencilerine nakit desteği sağlıyor ve ilkokul ile ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği veriyor.

2025'in ilk meclis toplantısı, modern imkanlara sahip yeni meclis salonunda gerçekleştirildi. Kahta Belediyesi'nin "Akıllı Ulaşım, Güvenlik ve Akaryakıt Yönetimi Entegrasyonu" projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü. Ayrıca ilçedeki 17 mahallede yapılan memnuniyet anketi ile vatandaşların görüş ve talepleri doğrudan belediyeye ulaştırıldı.

Muhtarlarla düzenlenen düzenli istişare toplantıları ve protokol ziyaretleri, hizmetlerin daha güçlü ve katılımcı şekilde planlanmasına katkı sağladı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hizmetler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana söz verdiğimiz gibi Kahta'mızı geleceğe hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altyapıdan ulaşıma, gençlikten kadınlara, dijital dönüşümden sosyal yardımlara kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Bizim tek amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, Kahta'yı daha modern, daha yaşanabilir ve herkes için gurur duyulacak bir şehir haline getirmektir. Bu yolda en büyük gücümüz hemşehrilerimizin bize olan desteği ve duasıdır." - ADIYAMAN