Kahta Hastanesi Basın Temsilcilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kahta Hastanesi Basın Temsilcilerini Ziyaret Etti

Kahta Hastanesi Basın Temsilcilerini Ziyaret Etti
18.06.2026 10:21
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Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, Kahta Devlet Hastanesi'nin sağlık yatırımlarını basına anlattı.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel ve hastane yönetimi, ilçede görev yapan basın temsilcilerini ziyaret ederek hastanede yürütülen çalışmalar ve sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Bozkurt ve İdari ve Mali İşler Müdürü Feyzullah Boğa ile birlikte ilçede faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde hastanede son dönemde hayata geçirilen sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, Kahta Devlet Hastanesi'nin bölgenin sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

Hastanede önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Başhekim Akel, "Kahta tarihinde önemli bir ihtiyaç olan Anjiyografi Ünitesi'nin hizmete açılması, birçok tıbbi cihaz ve ekipmanın yenilenmesi ile yeni teknolojik cihazların hastanemize kazandırılması sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmıştır. Ayrıca doktor açığımızı büyük ölçüde gidererek vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmeti sunmaya başladık. Bu süreçte desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise kamu kurumları ile basın arasında kurulan iletişimin önemine dikkat çekerek, kurum yöneticilerinin basın mensuplarıyla istişare halinde olmasının ilçe adına değerli olduğunu ifade etti.

Basın ziyareti kapsamında Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin yanı sıra ilçede görev yapan yerel basın temsilcileri Ziya Bozkurt, Hasan Kaya, Hüseyin Kaya, Şevket Bozkurt, Tevfik Parlak, Ahmet Gündüz ve Ramazan Parlak da çalışma ofislerinde ziyaret edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Hastanesi Basın Temsilcilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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