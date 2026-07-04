Kalaycı: Dinimizi Aşağılama Tahammülümüz Yok - Son Dakika
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Kalaycı: Dinimizi Aşağılama Tahammülümüz Yok

04.07.2026 13:03
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MHP'li Kalaycı, dini değerlere saldırılara karşı sert tepki gösterdi, emekli aylıklarının artırılmasını destekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kalaycı, Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, MHP'nin 57 yıllık bir siyaset mektebi olduğunu söyledi.

Son günlerde milli ve dini değerlere saldırıların, milli birlik ve kardeşliği bozmayı hedefleyen provokasyonların gündeme geldiğini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Dini değerlerimizi aşağılaması, yüce kitabımızla alay etmesi nedeniyle soruşturma geçiren bir komedyene sözde aydınlar, sayın Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu sahip çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'le alay etmek ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din, İslam'dır. Dünya ve ahiret saadeti, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarına Peygamber efendimizin emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır. Dinin sahibi Allah'tır. Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz. Dini değerlerimizi aşağılayanlara sahip çıkanlara da 'yazıklar olsun' diyoruz."

Kalaycı, Türkiye'nin savunma sanayiinde lider ülke konumuna geldiğini, Türk milletinin KAAN, HÜRJET, GÖKBEY, KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR ve TCG ANADOLU gibi savunma sanayi ürünleriyle gurur duyduğunu vurguladı.

Emekli maaşlarına artış

Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, çeşitlenmiş ihracat, ürün ve pazar yapısı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu anlatan Kalaycı, ekonomide en önemli sorunun enflasyon olduğunu vurguladı.

Kalaycı, fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"En düşük emekli aylığının yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılması için AK Parti kanun teklifi vermiştir. Önümüzdeki hafta Meclis çalışmayacağından dolayı bir sonraki hafta görüşeceğiz. MHP, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi konusunda alınacak her kararın yanında, emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her teklifin destekçisidir. Emekli ve çalışanların aylıklarına bütçe imkanları çerçevesinde ilave artış yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir."

Doğup büyüdüğü Bozkır'a hizmet etmenin, görevinin de ötesinde bir vefa borcu olduğunu anlatan Kalaycı, ilçeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kalaycı: Dinimizi Aşağılama Tahammülümüz Yok - Son Dakika

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