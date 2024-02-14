Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uşak'ta vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uşak'ta vatandaşlarla buluşacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uşak\'ta vatandaşlarla buluşacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 16 Şubat 2024 tarihinde Uşak'ta çeşitli temaslarla bulanarak, vatandaşlarla bir araya gelecek. Ombudsman Halkla Buluşuyor programı kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliğe Uşak Valisi, Belediye Başkanı, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılacak.

14.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 16 Şubat 2024 tarihinde Uşak'ta çeşitli temaslarla bulanarak, vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçilerinden oluşan KDK heyeti, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde, 16 Şubat 2024 tarihinde Uşak'ta halkla buluşacak. "Ombudsman Uşaklılarla Buluşuyor" programına Vali Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılacak. - UŞAK

Kaynak: İHA

Şeref Malkoç, Uşak, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uşak'ta vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uşak'ta vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement