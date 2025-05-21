Kamyon Şoförlerine İngilizce Zorunluluğu

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD'de ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren yönergeyi imzaladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz nisan ayında ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesinin ardından söz konusu şoförlere İngilizce bilme zorunluluğu getiren yönergeyi imzalayarak yürürlüğe soktu. Duffy, "Önce Amerika demek önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayabilen ve yorumlayabilen kamyoncularla birlikte yollarda çok daha güvende olurlar. Bu değişiklik, verilecek cezanın bir tokattan daha fazla olmasını sağlıyor" dedi.

Yönergeye göre, Federal Motorlu Taşıyıcılar Güvenlik İdaresi'nin (FMCSA) uzun süredir devam eden İngilizce yeterlilik (ELP) gerekliliğini sağlayamayan ticari motorlu araç (CMV) sürücüleri görevden alınacak. FMCSA, İngilizce okuma ve konuşama seviyesi yeterli seviyede olmayan ya da otoyol trafik işaretlerini ve sinyallerini anlayamayan bir sürücünün ticari motorlu araç kullanma yeterliliğine sahip olmadığını kabul edecek.

Öte yandan Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama yönetimi döneminde yürürlüğe giren İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. - TEXAS