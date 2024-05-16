Kanada, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı

Politika

Kanada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere Batılı ülkeler yaptırım uygulamaya devam ediyor. Kanada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı. Kanada, "aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler" olarak tanımladığı kişilere karşı ilk kez yaptırım uygulamış oldu. Daha önce ABD ve İngiltere'de çok sayıda Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı. - OTTAWA