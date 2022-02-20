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Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım - Son Dakika

Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım

20.02.2022 11:53
Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Kanada'dan gönderilen askeri yardımlar Ukrayna'ya ulaştı.

Kanada'dan gönderilen askeri yardımlar Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'dan gönderilen içerisinde silahların da olduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın ülkeye ulaştığı açıklandı. Askeri yardımları taşıyan Royal Canadian Air Force'a bağlı C-17 tipindeki uçak, Ukrayna'nın Lviv şehrine indi.

"Yardım için teşekkür ederiz"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Yakın dostumuz Kanada'dan Ukrayna ordusu için silah yardımı geldi. Keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, gece görüş düzenekleri gibi askeri teknik ekipmanları teslim aldık. Bu zamanında yapılan önemli yardım için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Ukrayna, Kanada, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım - Son Dakika
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