Kanada'dan Ukrayna'ya askeri yardım - Son Dakika

Kanada'dan gönderilen askeri yardımlar Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'dan gönderilen içerisinde silahların da olduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın ülkeye ulaştığı açıklandı. Askeri yardımları taşıyan Royal Canadian Air Force'a bağlı C-17 tipindeki uçak, Ukrayna'nın Lviv şehrine indi.

"Yardım için teşekkür ederiz"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Yakın dostumuz Kanada'dan Ukrayna ordusu için silah yardımı geldi. Keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, gece görüş düzenekleri gibi askeri teknik ekipmanları teslim aldık. Bu zamanında yapılan önemli yardım için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KİEV