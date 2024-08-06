Kanada, İsrail'deki diplomatların ailelerini tahliye ediyor

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerini yarın İsrail'den tahliye edeceği bildirildi.
Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artarken, Kanada, İsrail'e yönelik muhtemel saldırılar nedeniyle harekete geçti. İsrail basınında yer alan haberlerde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerini yarın İsrail'den tahliye edeceği bildirildi. - TEL AVİV
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