5000 Evler\'de çaylar içildi, mahalle ve Karabük konuşuldu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yoğun geçen mesaisinin ardından akşam saatlerinde 5000 Evler Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Gece geç saatlere kadar süren buluşmada mahalle sakinleri ve esnafın talepleri dinlenirken, Karabük'te devam eden projeler hakkında bilgi verildi.

5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi Betim İş Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada esnafla aynı masada çay içerek sohbet eden Başkan Çetinkaya, mahallede yapımı süren yeni bulvar projesi başta olmak üzere kent genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çetinkaya, yöneltilen soruları da tek tek cevapladı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı programda zaman zaman mahalle anıları konuşulurken, zaman zaman da Karabük'ün geleceğine yönelik projeler değerlendirildi.

Buluşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "5000 Evler Mahallesi Betim İş Merkezi'ndeki esnaf kardeşlerimizle güzel bir yaz akşamında bir araya geldik. Mahallemiz ve şehrimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Esnafımızın beklenti ve taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Amacımız, tüm mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmaları halkımızın ve esnafımızın yaşam kalitesini artıracak şekilde en kısa sürede tamamlamaktır" dedi.

Kendilerini misafirperverlikle ağırlayan esnafa teşekkür eden Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde Karabük'e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Buluşmaya yoğun ilgi gösteren esnaf da belediyenin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çetinkaya'ya teşekkür etti. - KARABÜK