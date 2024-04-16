Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Tekrar Seçildi - Son Dakika
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Politika

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Tekrar Seçildi

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Tekrar Seçildi

Karabük İl Genel Meclisi'nin yapılan ilk toplantısında, AK Parti Grup kararı gereği gösterilen tek aday Ahmet Sözen, yeniden İl Genel Meclis Başkanı seçildi. Sözen, yaptığı konuşmada, Karabük İl Özel İdaresinin önemli bir noktaya geldiğini ve bundan sonra da hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

16.04.2024 16:11
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Karabük İl Genel Meclisinin yapılan ilk toplantısında, AK Parti Grup kararı gereği gösterilen tek aday Ahmet Sözen, yeniden İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

31 Mart Yerel seçimlerinde yeniden belirlenen Karabük İl Genel Meclisi ilk toplantısını İl Özel İdare Meclis salonunda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan toplantı en yaşlı üye olan CHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Oğuz'un başkanlığında açılışı yapıldı. Meclisin ilk gündem maddesi olan İl genel Meclis Başkanlığında Ahmet Sözen tek aday oldu ve kapalı oylama sonucu 16 meclis üyesi tarafından yeniden başkan seçildi.

İl Genel Meclis Başkanı seçilen Ahmet Sözen, yaptığı konuşmasında, Karabük İl Özel İdaresinin bugün gelmiş olduğu noktada çevre il özel idareleri ile kıyaslandığında kendi kendine yeten, artık satın almayan, üreten, üretim tesislerini kurmuş ve önemli noktaya gelmiş bir İl Özel İdaresi hüviyetinde olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin geldiği noktada emeği geçen herkese teşekkür eden Sözen, " Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde şimdiye kadar kullanmasını azami özen gösteren il genel meclisimiz, bundan sonra yapacağı tüm çalışmalarda da bu hassasiyetine özellikle dikkat ederek hizmetlerine devam edecektir. İl Genel Meclisi ile ilgili hususta 5302 sayılı il özel idaresi kanunuyla yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve görev sorumluluk alanı tüm il sınırları olan, aynı zamanda il özel idaresinin de karar kolları olan kanunlarla ve yönetmeliklerle belirlenmiş bir kurum halindedir.

Bundan sonraki çalışmalarımız içerisinde önem vereceğimiz tek husus birlik beraberliğimiz olacaktır. 5 yıllık bir çalışma döneminde şimdiye kadar olduğu gibi birlik beraberliğe önem vererek, azami özen göstererek, çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz. Karabük'ün ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşama kavuşması için ve daha rahat bir yaşam sürmeleri için il genel meclisimiz elinden gelen tüm gayreti gösterecektir."dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Katip üyeliğine, Ahmet Okan Kirman ve Mesut Aydın, Meclis 1. Başkanvekilliğine Ertan Mısırlı (AK Parti), Meclis 2. Başkanvekilliğine Enver Kemik (MHP), Encümen üyeliğine ise Ahmet Okan Kirman, Recep Tetik ve Mesut Aydın seçildi.

Daha sonra gündem maddeleri gereği ihtisas komisyon üyeleri üyeleri seçimleri ve ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Tekrar Seçildi - Son Dakika

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