Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Politika

Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.

09.04.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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Karaman Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "İnşallah önümüzdeki dönemde de kentimiz için hep birlikte hayırlı ve verimli işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Karaman Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, meclis üyelerinin yemin töreni ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oturum, gizli oylama ile divan üyeleri ve encümen üyelerinin seçimi ile devam etti. Yapılan oylamada, 1. Meclis Başkan Vekili Mustafa Karaardıç, 2. Meclis Başkan Vekili Ercan Çalışkan seçilirken, Divan Katipliği Asil üyeliğine Halil Sabri Özkan ve Umut Altın, Yedek üyeler de Yavuz Baysal ve Paşa Evcen seçildi. Encümen üyeleri de Mahmut Güventürk, Bekir Küçüktürk ve Ekrem Tokay olarak belirlendi. Açık oylama ile yapılan Meclis İhtisas Komisyonları üyelikleri ise şu şekilde oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Ercan Göktaş, Mustafa Aşkan ve Yavuz Baysal seçilirken, İmar İşleri Komisyonu Üyelerine Kazım Gücüyener, Ahmet Ümit Tuna ve Halil Sabri Özkan seçildi. Meclis toplantısı 2023 yılı faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması ile gündeme gelen konuların değerlendirilmesi ile sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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