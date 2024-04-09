Karaman Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Meclis üyelerini selamlayan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "İnşallah önümüzdeki dönemde de kentimiz için hep birlikte hayırlı ve verimli işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Karaman Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, meclis üyelerinin yemin töreni ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oturum, gizli oylama ile divan üyeleri ve encümen üyelerinin seçimi ile devam etti. Yapılan oylamada, 1. Meclis Başkan Vekili Mustafa Karaardıç, 2. Meclis Başkan Vekili Ercan Çalışkan seçilirken, Divan Katipliği Asil üyeliğine Halil Sabri Özkan ve Umut Altın, Yedek üyeler de Yavuz Baysal ve Paşa Evcen seçildi. Encümen üyeleri de Mahmut Güventürk, Bekir Küçüktürk ve Ekrem Tokay olarak belirlendi. Açık oylama ile yapılan Meclis İhtisas Komisyonları üyelikleri ise şu şekilde oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Ercan Göktaş, Mustafa Aşkan ve Yavuz Baysal seçilirken, İmar İşleri Komisyonu Üyelerine Kazım Gücüyener, Ahmet Ümit Tuna ve Halil Sabri Özkan seçildi. Meclis toplantısı 2023 yılı faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması ile gündeme gelen konuların değerlendirilmesi ile sona erdi. - KARAMAN
Son Dakika › Politika › Karaman Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği, şehit yakınları ve gaziler tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelenler tarafından mezarlıklara gül suyu dökülürken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şehit aileleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Tengir ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tengir, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi'nin ilk toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Yüreğir için çalışacaklarını belirtti.
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