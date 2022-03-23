Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular - Son Dakika

Haftalık olağan değerlendirme toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaletsizliğin bu kadar zirvede olduğu bir dönemi görmediğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, ''Elbette insanımızın öncelikli gündemi ekonomi herkesi ve her kesimi etkiliyor.İşçi ve memuru, dar gelirliyi başka, esnafı başka, üretici ve iş insanlarını başka şekilde etkiliyor. Fakat sebep-sonuç ilişkisini takip ettiğimizde; adalet konusunda yaşanan eksikliğin, ekonomi başta olmak üzere, diğer tüm problemlerimizin kaynağı olduğunu görüyoruz. Çünkü adalet; mülkün, devletin temelidir. Adalet olmadan devletin varlığından bahsetmek mümkün olmaz! Bunun için; "önce adalet, her zaman adalet ve herkese adalet"demek mecburiyetindeyiz. Adalet olmadan olmaz, olmuyor da nitekim!Bir yerde adalet eksikliği varsa; başka hiçbir şey tam olmuyor. Tabiri caizse adalet açığı kapanmadan; bütçe açığı ve cari açık kapatmak da mümkün değil.'' dedi.

''BU NASIL BİR PSİKOLOJİDİR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL''

Geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanan, Furkan Vakfı Başkanına ve arkadaşlarına polisin sert müdahalesi hakkında da konuşan Karamollaoğlu, '' Bu nasıl bir psikolojidir anlamak mümkün değil? Sebebi ne olursa olsun; gerekçesi ve içeriği ne olursa olsun, basın açıklaması, yürüyüş ve protesto gibi en temel anayasal haklarını kullanan insanlara, böylesine şiddet uygulanması kabul etmemiz mümkün değildir. Kim olursa olsun. Jopla, biber gazı ve hatta plastik mermilerle; insanları itip tartaklayıp, vurarak haddi aşanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Yere kapaklanmış, kendini korumaya çalışan bir insana, hele de bir kadına vurulan o joplar, sadece o kişiye değil; bu ülkede adalet ve vicdan kavramlarına vurulmuş, yaralamış ve bir iz bırakmıştır. Biz joplayanın ya da joplananın kimliğine, kılık kıyafetine takılıp kalmıyoruz. Bizim için esas önemli olan; o jopun o şekilde bir insanın sırtına inip kalkmasıdır! Hem de vatandaşları korumakla görevli emniyet mensupları tarafından.'' ifadelerini kullandı.

''KİMLERİ TENKİT ETMİŞLERSE AYNISINI YAPIYORLAR''

Temel Karamollaoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti, ''Muhterem arkadaşlar; bu ülkede güzel ve kötü birçok şeye tanıklık ettim. İnanın, adaletsizliğin bu denli zirve yaptığı bir dönem olmadı bu ülkede desem yanlış olmaz. İhtilal mahkemeleri hariç, askeri vesayet dönemlerinde bile, mahkemelere bu kadar müdahale olmadı. Bugün iktidarda bulunanlar, geçmişteki iddialarının tümüyle kendileri vuruldular! Daha doğrusu bunu kendi elleriyle meydana getiriyorlar. Kimleri tenkit etmişlerse aynı şeyleri iktidarda bulunanlar yapıyorlar.

Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular. Öte yandan; bu iktidar, mahkemelerde beraat edenlerin haklarını vermezken, bazı ülke devlet başkanlarının talebi ile suçluları serbest bırakıp, memleketlerine gitmelerine izin verildi. Bu çifte standardı kabul etmek mümkün değil. Maalesef dışarıdan bizim mahkemelerimize müdahale edebiliyor. Gerek ABD'nin gerekse Almanya'nın istediği isimler hem serbest bırakıldı hem de özel uçakla memleketlerine gönderildi. Bu olayın birinci derecede faili olan İçişleri Bakanı başta olmak üzere, bu görüntülere sebep olan kim varsa haklarında işlem başlatılmalı ve gerekli cezalar tatbik edilmelidir. Bunun ama'sı, fakat'ı olmaz, olamaz! Hiçbir bahane ve gerekçe bu görüntüleri AK-la-ya-maz!''