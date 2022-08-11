Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

11.08.2022 08:49
Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek altılı masa toplantısı öncesi liderler turuna devam ediyor. Birkaç gün önce DEVA Partisi lideri Babacan ile görüşen Karamollaoğlu, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile bir araya gelen Karamollaoğlu, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Basına kapalı yapılan görüşmede Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
Kaynak: İHA

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:49 Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
08:39 Yeşilçam'dan öykünen Ah Nerede dizisi 7. bölümde final yapacak
08:31 Pelosi, Çin'in kendisi ve ailesine yönelik yaptırımlarıyla dalga geçti: Kimin umrunda?
08:10 Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 324'üncü golüne ulaşarak kulüp tarihinin en golcü 2. ismi oldu
08:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi hedef gösterildi: Beni AK Parti'nin dedesi ilan ettiler
06:13 Gece vakti yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Muavin öldü, 43 kişi yaralandı
00:19 Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi
00:04 Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü
23:50 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: "YSK'da olmayan veriler bizde var" demesi çok sorunlu bir ifadedir
23:27 Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgası! Çok sayıda kişi bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 09:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement