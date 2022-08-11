Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor! Altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderler turu sürüyor. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile bir araya gelen Karamollaoğlu, son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Basına kapalı yapılan görüşmede Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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