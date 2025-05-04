Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vatandaşlarla Buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vatandaşlarla Buluştu

Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, ilçede gerçekleştirilen projeler ve gelecekteki hedefler detaylı bir şekilde aktarıldı.

04.05.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Sedirler ve Ulubatlı Hasan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa yoğun katılım sağlanırken, vatandaşlar merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Kılca'ya sorma fırsatı buldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından eş zamanlı olarak Türkiye genelinde düzenlenen bu buluşmaların Karatay ayağı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ayrıca AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetimi, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda, Karatay'da bugüne kadar hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki döneme dair hedefler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Vatandaşlar da taleplerini ve önerilerini doğrudan yetkililere iletti.

"En büyük projemiz gönüllere girmek"

Başkan Hasan Kılca, Sedirler ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Sedirler Mahallemiz her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Daha yapılacak çok işimiz var. Park sözümüzü tuttuk, mülkiyet sorunu olan alanlarda çözüm sağladık. Şimdi ise büyük bir konut kooperatifi kurarak yeni inşaatlara başlayacağız. Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi kurarak inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakında 220 daireyi hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Kılca, ilçede her yaş grubuna yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirterek, "Emekliler için Emekli Konağı, çocuklarımız için Bilgi Evi, ucuz ve kaliteli ekmek için ekmek büfeleri, gençlerimize spor salonları, kütüphaneler, halı sahalar kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ve günde 10 bin kişiye yemek çıkarabilecek bir aşevi inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Her mahalleye hizmet götürmek için çalışıyoruz"

Kılca, göreve geldikleri günden bu yana Karatay'ın dört bir yanına hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını söyleyerek, "Bu bölgede eski evler vardı, biz buraya park yaptık. Devamında Trafik Eğitim Parkı'nı kazandırdık. Ulubatlı Hasan Mahallemize Konya'nın en büyük tenis kortunu yaptık. Ayrıca 2 adet Kafe Karatay şubesi ve yeni parklar da mahallemize değer kattı" dedi.

"Karatay, yaşanabilirlik sıralamasında yükseliyor"

Karatay'ın gelişimine büyük katkı sunduklarını ifade eden Başkan Kılca, " Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre, göreve geldiğimizde Karatay 922 ilçe arasında 200'üncü sıradayken bugün 82'nci sıraya yükseldi. Bu başarı hepimizin" şeklinde konuştu.

"Karatay, üretimin merkezi oluyor"

Kılca, Karatay'ın tarım, turizm ve artık sanayinin merkezi olduğunu belirterek, "Fevzi Çakmak Mahallemizin neredeyse tamamı sanayi bölgesine dönüştü. 70'in üzerinde sanayi sitesiyle Karatay, üretimin başkenti olma yolunda ilerliyor. Biz de sanayicimizin ve esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de farklı mahallelerde yaptıkları buluşmaların önümüzdeki süreçte de süreceğini belirtti.

"Sizlerle her zaman iç içeyiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bizler sadece bu programlarda değil, her zaman sizlerle birlikteyiz. Hemşehrilerimizi dinliyor, şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bizim bereketimiz birlik ve beraberliğimiz. Karatay Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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