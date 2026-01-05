Karatay Belediyesi'nde 2026'nın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Karatay Belediyesi'nde 2026'nın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

05.01.2026 16:08  Güncelleme: 16:10
Karatay Belediye Meclisi, 2026 yılı olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirerek, 2025 yılı hizmetlerini değerlendirdi ve yeni projeleri ele aldı. Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2026 yılının sağlık ve huzur getirmesini dileyerek, planlanan yatırımları açıkladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi'nin 2026 yılı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılına ilişkin çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar da ele alındı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda; Karatay Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl boyunca yürüttüğü hizmetler genel hatlarıyla gözden geçirildi. Ayrıca 2026 yılında ilçede uygulanması planlanan çalışmalar ve hedeflenen yatırımlar meclis üyeleriyle paylaşıldı.

"Dolu dolu bir yılı geride bıraktık"

Toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2026 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. 2025 yılının Karatay için yoğun ve verimli geçtiğini belirten Başkan Kılca, "Park ve bahçe çalışmalarından fen işleri ve çevre düzenlemelerine, sosyal hizmet ve yardımlardan diğer belediyecilik hizmetlerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik" dedi. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hizmet üretirken mali disiplini öncelediklerini vurgulayarak, hedeflenen yatırımların bütçede açık vermeden, borçlanmadan ve tavizsiz bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti. Yapılan tüm hizmetlerde emeği geçen belediye personeline, meclis üyelerine, encümen ve komisyon üyelerine teşekkür etti.

2026 yılında hizmet odaklı çalışmalar devam edecek

2026 yılına ilişkin hedef ve planlamalara da değinen Başkan Kılca, yeni yılda yapılacak çalışmaların ilgili müdürlüklerle birlikte planlandığını söyledi. Başkan Kılca; park ve bahçe çalışmaları, fen işleri kapsamında yol ve altyapı hizmetleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği çalışmaları, sosyal hizmetler, gençlik ve spor faaliyetleri ile eğitim alanındaki projelerin 2026 yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Meclis üyeleri arasındaki uyumun hizmetlere olumlu şekilde yansıdığını ifade eden Başkan Kılca, "Hepimiz gelip geçiciyiz; ancak kalıcı olan, bu şehre bıraktığımız eserlerdir. İnşallah bu çalışmalar sadaka-i cariye olur" diye konuştu.

Meclis kararıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırıldı

Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclisi'nde Ekim 2025'te alınan karar doğrultusunda Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen yardımlar hakkında da bilgi verdi. Başkan Kılca, belediye meclis üyelerinin huzur haklarından oluşan yardımın, İçişleri Bakanlığı AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldığını ifade etti. Hasan Kılca ayrıca Karatay Belediyesi'ne bağlı şirketlerin 3 günlük cirosundan oluşan yardım ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla yapılan yardımın da kardeş şehir üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığını hatırlattı. - KONYA

Kaynak: İHA

