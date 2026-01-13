Karatay'da personel eğitimleri sürüyor - Son Dakika
Karatay'da personel eğitimleri sürüyor

13.01.2026 13:58  Güncelleme: 13:59
Karatay İlçe Belediyesi, afetlere hazırlık amacıyla oluşturduğu Arama ve Kurtarma Ekibini, uygulamalı ve teorik eğitimlerle güçlendirmeye devam ediyor. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimler ile ekip, afet anında karşılaşabilecekleri psikolojik durumlara hazırlanıyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında oluşturduğu Arama ve Kurtarma Ekibini, teknik ve psikolojik boyutları kapsayan hizmet içi eğitimlerle profesyonel şekilde güçlendirmeye devam ediyor.

Personelin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen eğitim çalışmaları doğrultusunda, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 60 kişilik Arama ve Kurtarma Ekibi, uygulamalı ve teorik eğitimlerle sahaya hazırlanıyor. AFAD Konya İl Müdürlüğü uzmanlarının katkılarıyla yürütülen teknik eğitimler kapsamında ekip; Afet ve Yangın, Arama ve Kurtarma ile Temel İple Erişim gibi alanlarda eğitimler alıyor. Bu eğitimlerde enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi konular senaryo tatbikatlarıyla uygulamalı olarak ele alınıyor. Teknik eğitimlerle eş zamanlı olarak, ekiplerin afet anlarında karşılaşabilecekleri psikolojik durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla da Karatay Belediyesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliğinde Afet Psikolojisi Uygulamalı Eğitimi gerçekleştirildi.

Afet anında psikolojik dayanıklılık ele alındı

2026 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Afet Psikolojisi Uygulamalı Eğitimi, KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliğinde gerçekleştirildi. Eğitim, Klinik Psikoloji alanında akademisyen Dr. Fatih Mehmet Aslan tarafından verildi. Eğitimde; afet sırasında karşılaşılabilecek psikolojik tepkiler, kriz anında doğru iletişim yöntemleri, kazazedelerle sağlıklı iletişim kurma ile stres ve travma yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Kılca: "Güçlü ve donanımlı ekipler oluşturuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, afetlere karşı hazırlığın yerel yönetimlerin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, hazırlık sürecinin teknik donanımın yanı sıra eğitimli ve bilinçli kadrolarla mümkün olabileceğini vurguladı. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinin hem teknik hem de psikolojik açıdan donanımlı hale getirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, ekiplerin sahaya her yönüyle hazır olması için eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Kılca ayrıca, oluşturulan ekiplerin yalnızca Karatay'da değil, ihtiyaç duyulan her noktada etkin ve hızlı bir şekilde görev alabilecek kapasiteye ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Karatay, AFAD, Son Dakika

