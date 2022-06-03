Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor - Son Dakika
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Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor

03.06.2022 15:26
Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Fevzi Çakmak Mahallesini ziyaret ederek Muaz Bin Cebel Camisi'ndeki cuma namazının ardından hemşehrileriyle bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Fevzi Çakmak Mahallesini ziyaret ederek Muaz Bin Cebel Camisi'ndeki cuma namazının ardından hemşehrileriyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nı sürdürüyor. Başkan Hasan Kılca, bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ziyaret ederek Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde Cuma Namazı'nın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Hasan Kılca'ya Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de eşlik etti.

"Mahalle ziyaretleri ve Cuma Buluşmalarını önemsiyoruz"

Mahalle ziyaretleri ve artık Karatay'da gelenekselleşen Cuma Buluşmalarının birlik, beraberlik ile kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine vesile olduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bu buluşmalar sayesinde hem çalışmalarımızı birinci ağızdan hemşehrilerimize anlatma fırsatı buluyoruz ve projelerimizi buna göre zaman zaman yeniden şekillendiriyoruz hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı elde etmiş oluyoruz. Bu bağlamda Cuma Buluşmalarını ve mahalle ziyaretlerini ayrıca önemsiyoruz" dedi.

"Projelerimiz ortak akılla hayata geçiyor"

İlçede hayata geçirdikleri tüm proje ve yatırımların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Hasan Kılca, "Karatayımızın dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hizmetlerimizin ortaya çıkardığı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Cuma Buluşmaları ile hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ve Cuma Buluşmalarımız oldukça verimli geçiyor, güzel öneriler alıyoruz, eksiklikler varsa onları gidermek için ekiplerimize talimat veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini yerinde öğrenip, çözüme kavuşturuyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle yatırımlarımızın sayısını hep birlikte artırıyoruz. Amacımız ilçemizi ortak akılla yöneterek Karatayımızın yaşam kalitesini yükseltmek" diye konuştu. - KONYA

Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor
Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor
Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor
Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay'da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor - Son Dakika

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