Karayazı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile alakalı ortaya atılan yardım iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın 3294 sayılı Kanun, 2022 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğü ifade edilerek, "Her yardımda olduğu gibi barınma yardımlarında da vakıf personeli tarafından hane ziyareti ve incelemesi yapılarak Vakıf Müdürü ve Vakıf Personelinin verdikleri bilgiler ışığında muhtaçlık durumu göz önünde bulundurularak 12 kişiden oluşan Mütevelli Heyet Kararı ile yardım yapılmasına veya yapılmamasına karar verilmektedir. Hiç kimseye herhangi bir terör örgütü üyesi ailesi olduğu için yardım yapılmamıştır/yapılmamaktadır. İlçemiz Y. Mahallesinde ikamet eden Şehit Babası Z.Y.'nin (müteveffa) talebi üzerine 2022 yılı yaz aylarında 200.000,00 TL. maliyetle Karayazı Belediyemiz tarafından kendisine ev yaptırılmıştır. Hasta yatağı 2021 yılında İlçe Devlet Hastanemiz tarafından Şehit Ailemize teslim edilmiş olup Şehit Babasının yatağı kullanmadığını beyan etmesi üzerine yine kendi isteği ile 2023 Temmuz ayında yatak İlçe Devlet Hastanesi tarafından ihtiyaç sahibi olan başka vatandaşlara verilmek üzere geri alınmıştır. Ayrıca ilçemizde son 2 yıl içerisinde devlet imkanları il e Şehit ve Gazi Ailelerimiz için 5 adet konut yardımı yapılmış bulunmaktadır." denildi. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Karayazı Kaymakamlığı Yardım İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika
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