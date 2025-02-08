Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt - Son Dakika
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Politika

Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

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Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün lideri Abdullah Öcalan tarafından yapılması muhtemel ''silah bırakma'' çağrısı hakkında konuştu. Karayılan, silah bırakma sürecine ilişkin ''Öcalan'ın kendisi devreye girmediği müddetçe, sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz'' dedi.

08.02.2025 09:45  Güncelleme: 10:01
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Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesi ve bu koşulla 'umut hakkı'ndan yararlanma çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Bu süreçte iktidar temsilcilerince "Öcalan'dan silahları koşulsuz bırakma çağrısı yapması" beklendiği ifade edilirken, DEM Parti kanadından da sürece olumlu yaklaşıldığı, Öcalan'ın olumlu mesajlar verdiği vurgulandı. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi.

Gözler Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilmişken terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karayılan, Öcalan'ın yapacağı olası çağrıyla ilgili olarak, "Bu ideolojiyi yaratan kişi, Abdullah Öcalan'ın kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz" dedi.

Karayılan, özetle şunları söyledi: "AKP yetkililer, en son AKP sözcüsü Ömer Çelik de konuştu ve 'Öcalan silah bırakma çağrısı yapsın' diyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan çağrıda bulundu. Peki, bir tek çağrıyla bu iş biter mi! Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz. Ve bu güç öyle para için gelmiş, maaşını kesip 'evine git' denilince hemen onu yapacak bir güç değil. Kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz.

"BU SIRADAN BİR KONU DEĞİLDİR"

Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK Kongresi'nin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu, sıradan bir konu değildir."

Karayılan\'dan Öcalan\'ın olası \'silah bırakma\' çağrısına yanıt

Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Selim Kayisi:
    Merak etme terörist herif, Apo çıkacak ve MHP nin başına geçecek. O zaman bakalım ne cevap vereceksiniz. 201 129 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    lağım farelerine sarı torbalar hazirlansin. 197 32 Yanıtla
  • Bayram :
    Topu taca atiyor ama sonu yaklasiyor 180 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    seninde sonun yaklaşıyor az kaldı 172 20 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    yine sonu hüsran terörist başını özgür bırakma senaryosu.sandıkda bu milletin çoğunluğu cevabı verir 139 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    kalleş bunlar güvenilmez 134 15 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bunları konuşturmayacaksın 101 14 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    İTRAİLİ ÖRNEK ALIN BAK HAMASIN TEPE YÖNETİCİLERİ OLSUN HİZBULLAH TEPE YÖNETİCİLERİ OLSUN İSİM YAPMIŞ LİDERLERİNİ HEPSİNİ ÖLDÜRDÜLER BİZİMKİLER NE YAPIYOR 10 ÖLDÜRÜYORLAR HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ PKK BÜYÜK DARBE PEH PKK YÖNETİCİLERİNDE ÇOK UMRUNDAYDI 10 KİŞİ GEBERMİŞ ONLAR İÇİN 108 7 Yanıtla
  • Eren Atabey:
    apo içerden çıksın direkt bu oluşumun başına tekrar geçecek ve bu seferde arkasına daha fazla devlet gücü alıp direkt savaşa başlayacaklar bir kenara yazın. 79 21 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    o. çocuğu bu ne olursa olsun bırakmayacam anlamış geliyor. Sıfatını s. 36 7 Yanıtla
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