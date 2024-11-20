Karbon Salınımına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karbon Salınımına Dikkat!

Bakan Uraloğlu, karbon salınımını azaltmak için şehirlerde çeşitli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

20.11.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gelecek nesle daha iyi bir dünya, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için karbon salınımını mutlaka hep beraber aşağıya doğru çekmemiz, azaltmamız gerekmektedir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğiyle ilgili ana başlıkların gündem olduğu bir etkinlikte olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Burada iklim değişikliğinden karbon salınımına kadar ama bütün sanayisine ulaşımına kadar bütün esasında yaşamımızda ihtiyacımız ne varsa hepsinin etkilendiği bir süreçten bahsediyoruz. Tabii öncelikle şehirlerdeki net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması lazım. 2053 Türkiye hedeflerinde net sıfır emisyon hedefi var. Biz bunu gerçekleştirmek için şehirlerimizde elektrikli araçlardan metrolara kadar, elektrikli kara taşıtların kullanımından metrolara kadar türlü planlamayı yapıyoruz. Yine bisiklet yollarından, bisikletin kullanılmasını teşvik, e-scooterların kullanılmasını teşvik etme noktasında şehirlerimizde birçok düzenleme yapıyoruz" dedi.

"Türkiye'de 58 tane havalimanımızın 50 tanesi karbon sertifikası almış durumda"

Düzenlemelerin belli altyapıları gerektirdiğini ifade eden Uraloğlu, "Bunları da teşvik ediyoruz. Hem altyapılarını planlıyoruz yerel yönetimlerle beraber hem de merkezi hükümet ve bakanlık olarak da bunları üst perdeden, üst ölçekte koordine ederek gerekli teşvikleri, altyapıları biz sağlamış oluyoruz. Tabii ülkemiz şehirler içerisinde bunu yaparken, nüfusumuzun yoğun yaşadığı yerlerde bunu yaparken, bir taraftan da dünya ticaretinin nasıl geliştiği noktasında, limanların, hava meydanlarının dünya ticaretinde bunların çok önemi vardır. Bunlarda da yine emisyon salınımlarını azaltma noktasında gemilerin fosil yakıt dışındaki yakıtların kullanmasında, çünkü Türkiye'de çok tersane kapasiteleri var. Bu anlamda yeni gemiler üretiyoruz. Bunlar bizim için kıymetli. Yine Türkiye'de 58 tane havalimanımızın 50 tanesi karbon sertifikası almış durumda. Bu da dünyada zannediyorum oran olarak en yüksek oranlardan bir tanesi" diye konuştu.

"Çin'den çıkıp, Avrupa'nın en batısına Londra'ya kadar giden Orta Koridor'da bulunuyoruz"

Türkiye'nin 67 ülkenin sadece 4 saatlik bir uçuşla gidebileceği noktada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu da yaklaşık 1.5 milyar insana erişimi sağlıyor. Burada yaklaşık 51 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla ve yıllık 12 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Sadece bu coğrafyada. Ama dünyayı global olarak düşündüğümüzde ve bu koridorların gerek deniz tarafından gerek kara tarafından karayolu olsun, demir yolu olsun bunların da ticarette çok büyük önemlerinin olduğunu biliyoruz. Biz de bu noktada kendi üzerimize, ülkemize ne görev düşüyor, komşularımızla, coğrafyamızla beraber bunları yapma noktasında gayretlerimiz var. Hepimizin bildiği gibi Azerbaycan'ın da dahil olduğu Çin'den çıkıp, Avrupa'nın en batısına Londra'ya kadar giden Orta Koridor'da bizler bulunuyoruz. Bu koridorun daha nasıl geliştirilebileceğini, yine bu koridorda elektrikli trenlerin, lokomotiflerin nasıl kullanılması gerektiğini, bunu nasıl geliştirebileceğimizi bu vesileyle biz konuşuyoruz. Çünkü buradaki kapasiteler önümüzdeki süreç içerisinde artacaktır ve dizel ya da fosil yakıtlı lokomotiflerin emisyon salınımı artacaktır. Bu noktada gayret ediyoruz ki biz de ülkemizde bu anlamdaki elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz. Kendimiz de üretmeye başladık. Bu anlamda iş birlikleri yapıyoruz" dedi.

"Karbon salınımını mutlaka hep beraber aşağıya doğru çekmemiz, azaltmamız gerekmektedir"

Son zamanlarda doğu-batı yönündeki ticareti destekleme amacıyla kuzey-güney yönünde Orta Koridor'u da destekleyecek olan bazı koridorların ortaya çıktığını vurgulayan Uraloğlu, "Hazar geçişli mesela İran koridorunun olduğunu biliyoruz Rusya'yla beraber. Azerbaycan'ın yine Hazar'daki son gelişmelere göre birçok yatırım yaptığını biz biliyoruz. Biz de bu anlamda kuzey-güney koridor ve Orta Koridor'u desteklemesini düşündüğümüz Kalkınma Yolu koridorunda bir çalışma yapıyoruz. Yani Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye bin 200 kilometre ile gelip, sonra oradan Avrupa'ya ve Türkiye içerisinde Orta Koridor'a bağlanması ile ilgili bir çalışmalarımız var. Gelecek nesle daha iyi bir dünya, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için karbon salınımını mutlaka hep beraber aşağıya doğru çekmemiz, azaltmamız gerekmektedir" diye konuştu.

"Şehirlerimizi, ülkelerimizi daha yaşanabilir ve dirençli bir konuma getirme ile ilgili çalışmalarımız var"

Son zamanlarda aşırı yağmurların doğal afetleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şehirlerimizin güvenliğini tehdit eder duruma geldi. Bu noktada da iklim değişikliği noktasında bu gelişen duruma göre de şehirlerimizi, ülkelerimizi daha yaşanabilir ve dirençli bir konuma getirme ile ilgili çalışmalarımız var. Dediğim gibi biz hem ülkemizde neler yaptığımızı paylaştık burada. Hem de buraya katılan ülkelerde neler yapıldığını takip ediyoruz ve iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Önemli bir konferanstı COP 29, geniş katılımlıydı. Tekrar Azerbaycan'ı bu konferanstan, bu etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Politika, Enerji, Çevre, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Karbon Salınımına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: Karbon Salınımına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.