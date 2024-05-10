Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, çalışanlarla dayanışma buluşması gerçekleştirdi

Politika

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde çalışanlarla bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ünsal, Örnekköy'deki tesislerde çalışanlarla dayanışma buluşması gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında çalışanların uzun zamandır yaşadığı sıkıntıları iyi bildiğini ve çözüm için büyük bir mücadele verdiğini bildiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Maaş alamamak, parça parça almak herkes için elbette zor. Kiranız, kredi kartlarınız, borçlarınız var. Aileniz, çoluğunuz çocuğunuz var… Ben bunları anlamıyor, görmüyor değilim. İşte tam da bu süreçte az görüştük çünkü ben göreve başladığım günden beri neredeyse tüm mesaimi bu konuya harcıyorum. Ama çözeceğiz bu sorunu. Birlikte, dayanışmayla çözeceğiz."

Ünsal, çalışanlardan kendisine güvenmesini isteyerek, "Çünkü siz bana güvenirseniz ben bu konuda güçlü durabilirim. Burası bizim yuvamız, ekmek kapımız. İşimize dört elle sarılarak bu günleri aşabiliriz. Benim çok çalışmam lazım. Kendim için değil, sizin için ve Karşıyaka için çalışmam lazım. Bu süreçte sizin desteğinize ihtiyacım var." diye konuştu.