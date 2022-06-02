Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

02.06.2022 14:44
Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesinde haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, vefat eden geçmiş dönem meclis üyesi Nazif Karacan'a rahmet diledi.

İlçede Tarım Fuarı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ulutaş, ilçeyi sadece turizm yönüyle değil tarımsal anlamda da tanıtacaklarını kaydetti.

Kaş-Gömbe arasındaki yolun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede inşa çalışmalarının başlatılacağı bilgisini veren Ulutaş, "Sıfır Atık projesi de ihale edildi. Firmaya en kısa zamanda yer teslimi yapılıyor. Kalkan'da belirli bir yol çalışması yapmıştık, kalan yollarla ilgili ihale yapıldı, yer teslimi en kısa zamanda yapılacak. 10 okulun çevre düzenlemelerini başlattık. Kültür Merkezimiz ile eski otogarın ihalesine de yakın zamanda çıkacağız." dedi.

Mecliste grubu bulunan siyasi parti sözcülerinin konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.???????

Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaş Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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