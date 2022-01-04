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Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı - Son Dakika

Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı

04.01.2022 11:49
Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı

Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görüşmelerde, bu yıl düzenlenecek güreşlerin, Kınık Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönettiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, yeni yılın ülkeye, millete, sağlık, sıhhat ve mutlu günler getirmesini temenni etti.

"Özveriyle çalışıyoruz"

Zorlu pandemi sürecinde geçen yıl da Kaş Belediyesinin, hizmetlerini, ilçeye kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Ulutaş, "2022 yılında da programlarımızda bulunan faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi, yapacağımız çalışmaları, hemşerilerimize kazandırmak için hep birlikte gayret içinde olacağız. Kaş Belediyesi olarak, özveriyle çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı özveri, aynı gayret ve aynı azimle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Huzur hakkı ücreti 210 TL"

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yılla ilgili iyi dileklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından gündeme geçildi. 2022 yılında belediye meclisinin, her ayın ilk iş günü toplanması ve tatil ayı olarak, Ağustos kararlaştırıldı. Belediyenin denetim komisyonu oluşturuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon üyeliklerine, Uğur Çıralı, Nihat Uçar, Hüseyin Balya, Meral Çiyan Şenerdi ve Şükrü Koçak seçildi. Denetim komisyonu üyelerine ödenecek ücretle meclis ve ihtisas komisyonu üyelerine huzur hakkı ücreti 210 TL belirlendi.

"Sözleşmeli personel ücretleri belirlendi"

Belediyede tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olanların ücretleri de belirlendi. Sözleşmeli personel için asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması kabul edildi. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılmak, bunların düzenlenmesini sağlamak, yapılacak organizasyonlarla ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verildi.

İlçede bu yıl düzenlenecek güreşlerin Kınık Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta, Kaş- Likya Kültür ve Sanat Festivali'nin ise 24-25-26 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı. - ANTALYA

Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı
Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı
Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı

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Mutlu Ulutaş, Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı - Son Dakika


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