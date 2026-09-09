Kasapoğlu: "9 Eylül, destansı mücadelenin aydınlık bir zaferle taçlandığı gün" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "9 Eylül, destansı mücadelenin aydınlık bir zaferle taçlandığı gün"

Kasapoğlu: "9 Eylül, destansı mücadelenin aydınlık bir zaferle taçlandığı gün"
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu dolayısıyla verdiği mesajda, "9 Eylül bir emanettir.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu dolayısıyla verdiği mesajda, "9 Eylül bir emanettir. Hürriyetin ve milli egemenliğin emaneti, istikbal yürüyüşümüzün nesilden nesile taşınacak kutlu sancağıdır." dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Destansı kurtuluş mücadelesi ile ilgili açıklama yapan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, şu ifadaleri kullandı: 9 Eylül 1922 aziz milletimizin hürriyeti uğruna verdiği destansı mücadelenin efeler diyarında aydınlık bir zaferle taçlandığı gün. 9 Eylül yalnızca İzmir'in değil; 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!' diye kükreyen necip bir milletin tarihin yönünü değiştiren kutlu zaferidir. 9 Eylül; milletimizin emsali görülmemiş bir cesaret ve hamiyetle aziz vatanı, rezil istilanın son tortularından arındırdığı, Anadolu'nun ebediyyen Türk yurdu kalacağını yedi düvele ilan ettiği bir hürriyet ve bağımsızlık sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletin azmi, inancı ve eşsiz fedakarlığıyla büyüyen Milli Mücadele; büyük kahramanlıklar ve destanlarla zafere ulaşmış, 9 Eylül'de İzmir'in aydınlık semaları rengini şehitlerin al kanından alan ay yıldızlı bayrağımızla süslenmiştir. O günün şafağı yalnızca yeni bir günü değil, asırlar boyu tarihe yön veren şanlı bir milletin istiklalini müjdeleyen ve istikbalini aydınlatan parlak bir ışık olmuştur."

9 Eylül'in bir emanet olduğunu vurgulayan Kasaoğlu, "Hürriyetin ve milli egemenliğin emaneti, istikbal yürüyüşümüzün nesilden nesile taşınacak kutlu sancağıdır. Bize düşen; bu eşsiz mirası korumak, birliğimizi perçinlemek ve ülkemizin güçlü yarınlarını aynı kararlılıkla inşa etmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun!" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kasapoğlu: '9 Eylül, destansı mücadelenin aydınlık bir zaferle taçlandığı gün' - Son Dakika

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